“El aumento de tasas no está alejado de la realidad”, sostuvo Sierra

Los aumentos previstos en la ordenanza Fiscal e Impositiva 2019 generan posiciones encontradas en el bloque Cambiemos de Lomas de Zamora. Es que la concejal Silvia Sierra avaló la suba del 35 por ciento, a diferencia de lo expresado por su compañero y probable candidato a la intendencia, Gabriel Mércuri, quien anticipó que rechazará el proyecto en la Asamblea de Mayores Contribuyentes.

“En lo que respecta al aumento de tasas estamos dentro de los parámetros de los distritos vecinos así que no está tan alejado de la realidad”, evaluó Sierra y recalcó que “estaría en condiciones de acompañar” la iniciativa.

En diálogo con Info Región, no obstante, la concejal se opuso a la creación de nuevos tributos . “No estoy de acuerdo, en especial, con la de combustibles. No obstante, la que menos me hace ruido es la de salud”, indicó en referencia al bono de 100 pesos que deberán abonar vecinos de otros distritos que se atiendan en centros de salud municipales.

Desdoblamiento de elecciones

Por último, Sierra sostuvo que la posibilidad de adelantar las elecciones en territorio bonaerense “es una determinación que tienen que discutir Nación y Provincia”.

“Nosotros estamos para acompañar las decisiones de la gobernadora María Eugenia Vidal. Si a ella le parece que es lo correcto, lo vamos a respaldar”, concluyó.