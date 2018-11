Kockritz advierte: “Vamos por todo”

El central del SAG Lomas analizó que deben reducir los errores no forzados y tener mayor precisión. Van por un lugar en el Súper 4.

El central del SAG Lomas analizó que deben reducir los errores no forzados y tener mayor precisión. Van por un lugar en el Súper 4.

SAG Lomas ya tiene la mira puesta en el Súper 7 del handball metropolitano. El equipo de Burzaco se entrena para llegar de la mejor manera al partido ante UNLu, que se disputará el próximo sábado.

En diálogo con Info Región, Matías Kockritz, afirmó que el plantel comenzó a hacer “trabajos tácticos” y planifican “como contrarrestar el poder ofensivo que tiene el equipo de Luján en la primera línea”. “Las expectativas en esta etapa son las mejores, vamos a intentar ganar todos los partidos y salir campeones. Sabemos que ahora se viene un gran rival, pero no vamos a ir a ver qué pasa, vamos por todo”, aseguró el central.

El presente

Para Kockritz, el torneo “pudo haber sido mucho mejor”, pero consideró que el balance “es positivo por haber logrado la clasificación”. “Tuvimos varias fechas en las que no pudimos tener el equipo completo porque había jugadores lesionados. Una vez que nos recuperamos, ganamos todos los partidos que jugamos”, puntualizó.

El SAG acumulaba una racha de cinco caídas consecutivas en el torneo, pero en las últimas fechas consiguió cuatro victorias y logró entrar a los playoff. “En la recta final vi muy bien al equipo”, afirmó el central, en una charla con este medio. Además, confesó que “siempre que tienen una esperanza de entrar al Súper 7, (el conjunto de Burzaco) se mete a full”.

De cara a la instancia decisiva, el central del SAG, apuntó “a bajar los errores no forzados”, que tiene el equipo y consideró tienen que estar más precisos y “no perder pelotas”. También aseguró que en los partidos que vienen, deben “jugar los ataques lo más largo posible”.

Lo que viene

En busca de un lugar en el Súper 4, el conjunto de Burzaco enfrentará a UNLU, equipo que terminó en la segunda posición en el torneo. “Vamos a enfrentar al mejor equipo de los últimos tiempos”, afirmó. “El equipo de Lujan tiene un gran poderío en los lanzamientos. Si bien no está Federico Pizarro, tienen jugadores que te puede lastimar si no estás firme en la marca y no salís a tomar. La idea es tratar de hacerles el partido lo más incómodo posible y llevarlo a nuestro juego. Va a ser un partido muy difícil pero confío en lo que podemos hacer nosotros”, concluyó Kockritz.