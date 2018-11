Ataque a una escuela de José Mármol: denuncian amenazas

La escuela primaria N° 27 de José Mármol, de Almirante Brown, sufrió esta madrugada un hecho vandálico que generó pérdidas y destrozos en la Secretaría de la institución. Desde Suteba denuncian que desde hace tres meses los docentes y autoridades sufren amenazas. “Es un hostigamiento silencioso”, advierten.

Desde la delegación local del Sindicato Único de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires (Suteba) advierten que este hecho vandálico se suma a los que “esta escuela viene sufriendo durante varios meses”. Reclamaron “acciones concretas” a las autoridades porque los “docentes padecen este ataque permanente a la educación publica”.

Esta madrugada, arrojaron un objeto que provocó el incendio de la Secretaría de la escuela 27 de Mármol. De todos modos, desde el sindicato advierten: “Lo que venimos denunciando es que pasa hace varios meses y hay una ausencia de equipos de orientación escolar que asistan a los compañeros y alumnos frente a hechos vandálicos”, que generan un “temor absoluto”.

Una de las madres de la institución comentó a Info Región que ningún representante de la escuela se comunicó con ellos para avisar qué sucedió y cómo continúan las actividades. Explicó que otra persona se comunicó con la secretaria y a partir de este diálogo informal se enteraron de lo sucedido, que luego fue replicado en grupos de Whatsapp.

“Hace tres meses, hubo pintadas sumamente agresivas contra el personal directivo y lo docentes. Rallaron los autos de los trabajadores que estaban estacionados en la puerta. Es un hostigamiento silencioso”, alerta Suteba, que advierte que “esto no tiene que ver con un enfrentamiento de la comunidad con la escuela, que tiene muchos años de antigüedad y a la que van alumnos del barrio, que es una zona muy tranquila”. “Nos llama poderosamente la atención esta situación”, admiten. La extensión de las amenazas en el tiempo fue ratificada a este medio por la comunidad de padres.

Precisaron que “los mensajes fueron puntuales” y uno de los más graves fue “te vamos a matar”. No hicieron, según explicaron, alusión a una persona particular por lo que el temor es generalizado. “Es grave lo que pasa porque nosotros tenemos que estar defendiendo la educación publica y esto no se puede permitir”, planteó Haydeé Kazieczko, referente de Suteba local.

La referente sindical se encontraba en la movilización que realizaron docentes que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) en La Plata, en la previa a la reunión con las autoridades para retomar las negociaciones paritarias, que se interrumpieron en octubre. A su lado, Roberto Baradel le reclamó a las autoridades que “tomen cartas en el asunto”. “Repudiamos este ataque y todos los hechos vandálicos. Atacar a la escuela publica es atacar a los chicos, a los docentes”, apuntó.

Llamó a toda la comunidad a repudiar este tipo de hechos. “El gobierno y la Justicia tienen la obligación de investigar que es lo que sucede y tomar medidas concretas. Que protejan a la escuela”, reclamó el dirigente.