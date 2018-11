Lanzaron Alternativa Federal en Almirante Brown

Referentes políticos locales, acompañados de dirigentes nacionales y provinciales, presentaron este martes Alternativa Federal de Almirante Brown, con la intención de representar en el distrito a ese espacio político en gestación, encabezado por Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa, Juan Manuel Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, y al que la semana pasada se sumaron siete gobernadores del PJ.

Con fuertes críticas al Gobierno nacional y con la expresa pretensión de “no volver al pasado”, los dirigentes convocados destacaron la relevancia del nuevo espacio para ofrecerle a la sociedad “una esperanza” ante un escenario que “no puede limitarse a la frustración del presente ni resignarse a repetir lo viejo”.

La actividad, que se llevó a cabo en la localidad de Ministro Rivadavia y ante más de doscientos dirigentes, comenzó con la intervención del ex diputado provincial y ex presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Mariano San Pedro. Del encuentro participaron los concejales de Brown Pablo Redigo y Fernando López, los ex funcionarios municipales Jorge Herrero Pons, Diego Fernández Garrido y Armando Reynoso; el ex concejal y dirigente sindical Horacio Jerez, y el ex edil y ex rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Omar Szulak. También formaron parte los dirigentes Eugenio Michalzuk y Mauricio Silva.

Además asistieron los diputados nacionales Eduardo “Bali” Bucca, Mirta Tundis, Carlos Selva; los ex diputado nacionales Raúl Álvarez Echague, Humberto Roggero y Oscar Romero; la ex candidata a senadora nacional Florencia Casamiquela; el senador bonaerense por José Luis Pallares; la diputada provincial Alejandra Martínez; el ex senador provincial Carlos Martínez; el integrante del equipo de Urtubey en la provincia de Buenos Aires Guillermo Piuma, y la dirigente peronista Valeria Amendolara.

El acto

La actividad, que se desarrolló bajo la modalidad de un plenario con libre participación de los asistentes, comenzó con el discurso de bienvenida de San Pedro, quien además resaltó la necesidad de construir “una alternativa política en Argentina” para 2019.

Destacó, en este marco, que la unidad de Urtubey, Schiaretti, Massa, Pichetto y los gobernadores era el “gesto” que esperaban. “Si en 2019, en Argentina la definición pasa por las dos opciones que todos conocemos, el conflicto en el que estamos hoy va a seguir. Por eso nos pareció más que importante la convocatoria de la semana pasada en la casa de Entre Ríos”, recalcó.

Y agregó: “Este encuentro era algo que veníamos planificando con varios dirigentes del distrito para charlar de todas estas cosas y se transformó en esta trascendente reunión que tiene mucho que ver con la que se dio en la Casa de Entre Ríos”.

Completó que el objetivo es que el espacio se transforme en “una alternativa para los argentinos que sienten lo mismo y que buscan un espacio que ofrezca una esperanza a la dicotomía que nos pretenden plantear”.

Luego fue el turno de Pallares, quien señaló que “más que hablar de unidad, hay que hablar de identidad” e instó a dar “dar la batalla en el seno de la sociedad” y también profundizar “el mano a mano con la gente”.

“Nueve gobernadores y el resto de los dirigentes que conforman el espacio le dan identidad a ese deseo que tiene la gente de tener la oportunidad de votar a hombres y mujeres que transformen la Argentina”, subrayó el dirigente oriundo de Lanús.

“No desaprovechemos esta oportunidad”

Por su parte, Mirta Tundis pidió “dejar las mezquindades” y remarcó que “es el momento oportuno de esta alternativa federal que piensa en todos esos sectores en los que no piensa el Gobierno”.

“No desaprovechemos esta oportunidad. Tenemos que demostrar que el peronismo es el que puede poner de pie a un país que está de rodillas”, arengó.

A continuación, Romero intervino para alertar que se está “ante una instancia que quizás pueda ser la última para el pueblo argentino”. “Es tan grande el desastre que nos va a dejar este Gobierno que no va a alcanzar con un solo dirigente o con un solo partido. Vamos a necesitar amplitud y humildad para convocar a la inmensa mayoría de los argentinos a resolver el problema que tenemos”, evaluó.

“La verdadera la unidad”

A su turno, Casamiquela, compañera de fórmula de Florencio Randazzo en las elecciones de 2017, aseveró que “la responsabilidad política de construir el futuro de la Argentina está en este peronismo federal”.

“Se encuentran los mejores cuadros con la capacidad de poner al país de pie. La verdadera unidad es poder reconstruir ese pacto de representación política que se rompió con todos aquellos sectores que se encuentran golpeados por este Gobierno”, añadió.

En la misma línea, Bucca expresó que “una gran deuda que tiene la política es que ni hoy ni antes existió un verdadero federalismo ya que se ven profundas desigualdades”.

“Es un momento para pasar a la acción contundente. Necesitamos tocar la fibra íntima de los argentinos. Es el gran desafío que tenemos. Si estamos cerca de la sociedad, escuchando más que hablando, sin lugar a dudas Alternativa Federal tendrá una propuesta que será elegida por la mayoría de los argentinos”, confió el ex intendente de Bolívar.

Sobre el cierre, en tanto, Carlos Martínez ponderó que en Alternativa Federal “están los equipos” y varios de los dirigentes que “apagaron el fuego tras el 2001”.

La última oradora fue la diputada provincial Alejandra Martínez quien enfatizó que “no son tiempos de pasar facturas sino de escuchar”. “Nos esperanza el encuentro de los gobernadores y de otros dirigentes”, completó.

Sobre el final del encuentro el ex diputado Alvarez Echagüe, un histórico referente del distrit0, expresó su fuerte respaldo al lanzamiento de Alternativa Federal de Almirante Brown y confió en que desde allí surgirán hombres y propuestas para transformar la realidad del país.

Luego, acompañado por Roggero, saludaron a los dirigentes y participaron de la foto grupal con todos los referentes, minutos antes de compartir un brindis con el que cerró la actividad.