Malcorra advierte que Argentina está en “alerta máximo”

La ex canciller se refirió a la cumbre de líderes del G20, que se realizará en Buenos Aires, y advirtió que el país “no es inmune” a un ataque terrorista.

Los operativos de seguridad, según precisó el Gobierno, se diagraman desde hace meses. El viernes comienza formalmente la cumbre de líderes del G20 y la ex canciller Susana Malcorra advirtió que Argentina está en “alerta máxima”.

“No somos inmunes a un ataque terrorista”, admitió la ex funcionaria, pero pidió “no sobreactuar”. “El terrorismo es una realidad presente en el mundo, lo hemos sufrido tanto en el caso de la AMIA como de la embajada de Israel, así que no somos inmunes a eso, definitivamente. No tenemos que sobreactuar ni tenemos que ser complacientes”, sostuvo en declaraciones radiales.

En la misma línea, interpretó que “lo que está pasando, sobre todo en vísperas de tener a todos estos líderes en la Argentina, es que se pone el alerta al máximo”.

El programa de la Cumbre del G20 comenzó a desarrollarse el lunes en Buenos Aires, con reuniones preparatorias de los representantes de los mandatarios y de los segundos en la jerarquía de los ministros de finanzas. Los sherpas y deputies mantuvieron reuniones en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires (CEC), una de las sedes del G20, que se desarrollará formalmente el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, con la presencia de los principales líderes mundiales.

Unos 13.400 efectivos de las diversas fuerzas federales estarán a cargo del operativo de seguridad en torno a la Cumbre del G20 que se realizará en Buenos Aires y que contará, además, con la colaboración de las policías porteña y bonaerense para tareas de custodia periféricas.

Según las cifras oficiales, de los 13.400 efectivos, 5.000 pertenecen a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), 4.000 a la Policía Federal Argentina (PFA), 2.600 a la Prefectura Naval Argentina (PNA) y 1.800 a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Tres son los anillos de seguridad que se formarán en torno a los epicentros donde se desarrollará la cumbre y que estarán custodiados por estos efectivos de las cuatro fuerzas federales.

No habrá trenes ni subtes el viernes ni el sábado, tampoco funcionará el Puerto de Buenos Aires y los colectivos funcionarán pero con un recorrido restringido. pero tampoco habrá actividad en la ciudad de Buenos Aires ya que el Gobierno decretó feriado para ese territorio. Tampoco habrá actividad bancaria ni judicial.