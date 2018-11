Miguel Cantilo propone un espectáculo de música y poesía en Lomas

Los Beatles fueron su primera influencia, hace más de cincuenta años, cuando eligió formar el grupo “Cronopios”. Ese fue el puntapié inicial de una carrera que recorrió innumerables escenarios de nuestro país y el mundo.

Su nombre es Miguel Cantilo, uno de los referentes de la canción comprometida durante los años oscuros de Argentina, que lo llevó a un exilio y a retornar para reafirmar su mirada crítica sobre la realidad política y social.

Con casi treinta discos grabados, y un mensaje renovado para compartir con el público, este sábado llegará a la región para presentar su libro “Poesía Cardinal”, una producción novedosa que refleja las experiencias vividas en diferentes viajes del músico y compositor.

Será un show acústico que comenzará a las 21:00 en el Auditorio de Radio URBE, ubicado en Laprida 1166, en Lomas de Zamora. Allí, Cantilo presentará su séptima obra literaria y segunda dedicada a la poesía.

Antes, dialogó con Info Región para adelantar de qué se tratará este espectáculo y también cuáles serán los proyectos para el próximo año.

-¿Qué reflejan las páginas de “Poesía Cardinal”, que se presentará en Lomas?

-Es un libro de viajes, de poemas pero escritos en viajes; pretende ser casi instantáneas de los efectos que provocaron los lugares que fui a visitar. Referencias de reflexiones. Es un libro extenso, no como lo es habitualmente un libro de poesía, que son pequeños y breves. Este tiene mucha recopilación de textos que he hecho durante varios años.

-¿Cuáles son los viajes que despertaron esas sensaciones?

-Parte de los viajes son geográficos, por los puntos cardinales, de allí su título, pero otros viajes también acuden a un punto cardinal que es el del centro, que es el de la introspección y se relacionan con reflexiones, augurios, tributos, cosas más personales.

-¿Qué puede adelantar de la presentación en Lomas?

-Va a ser una presentación relacionada con el libro y también con canciones. Vamos a elegir canciones de distintas épocas pero que se relacionen de alguna manera con los textos del libro. Puede haber temas de álbumes que la gente no ha escuchado demasiado pero también clásicos como “La marcha de la bronca”, o temas muy conocidos. El eje de la actuación es relacionar los poemas con canciones y que éstos sean elegidos para ser leídos brevemente. Son escogidos dentro de un marco de brevedad para que se puedan alternar con las canciones.

-¿Qué proyectos prepara para 2019?

-El próximo año me va a encontrar haciéndole conocer a la gente, no sólo de aquí sino de todos los países que sea posible, el álbum “Día de sol”, que he venido grabando en los últimos dos años con Mariano Díaz, que es el productor y en el que metemos quince canciones y dieciséis tracks compuestos por los dos. Tiene mucho de la literatura que a mí me gusta ponerle a las canciones pero también un aporte musical de los músicos que intervinieron, invitados de la talla de Luis Salinas, Ariel Roth, Rodolfo Gorosito, Claudio Gabis, Fernando Lupano, y muchos más artistas notables de la música que pude capturar de su paso por Madrid o que están viviendo en Madrid. El 2019 me mantendrá ocupado promocionado tanto en Buenos Aires como en Madrid este nuevo álbum “Día de sol”.