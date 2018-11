Vecinos se movilizaron a la Municipalidad de Lomas para exigir seguridad

Familiares de víctimas de inseguridad junto a vecinos de Lomas de Zamora se movilizaron este jueves a la Municipalidad. Denuncian que “los casos se repiten” y que las autoridades “no hacen nada para impedir que los jóvenes sigan muriendo”.

Allegados de Iván Echeverría, el joven de 19 años asesinado en el marco de un intento de robo el 19 de agosto en Parque Barón, junto a los padres de Ariel Albornoz y Rodrigo Villalba, participaron de la actividad convocada por vecinos de Lomas “cansados de la inseguridad”.

“Estamos cansados de que nos den vueltas y que no encuentren a los culpables, por eso venimos a pedir justicia por mi hijo y por todos los chicos que fallecieron en hechos similares”, subrayó el papá de Iván, Martín Echeverría.

En diálogo con Info Región, expresó su malestar “por la falta de respuestas”. “Lo único que queremos es que asuman el compromiso de buscar a los asesinos de nuestros hijos”, reclamó.

Pese a que transcurrieron más de tres meses desde el momento del crimen, los asesinos de Iván continúan prófugos. “Cada vez que voy a la fiscalía tengo la suerte de que me atiendan, pero siempre están en la nada misma, por más que me lo digan con otras palabras, no tienen nada”, lamentó el padre.

La investigación está a cargo de la fiscal Mabel Lois, al frente de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial de Lomas.

Uno de los reclamos principales de los familiares de Iván, es por las cámaras de seguridad en la zona. “Funcionan pero no tienen gente para monitorear. Cuando lo mataron a mi hijo, la cámara andaba pero cuando giró, los asesinos ya se habían escapado, por eso no se los pudo reconocer”, completó.

Ariel Albornoz

De la protesta que se realizó en la Plaza Grigera, participó Andrea Ortiguera, madre de Ariel Albornoz, el joven de 26 años asesinado en un hecho similar al de Iván Echeverría, el 26 de diciembre del año pasado.

“A once meses de la muerte de mi hijo, los casos se repiten, mientras los responsables están libres o gozan de privilegios, como los asesinos de Ariel, que se sacan fotos dentro de la cárcel”, cuestionó.

Rodrigo Villalba

La madre de Rodrigo Villalba, Mirta Enciso, también apoyó el reclamo con una pancarta con la foto de su hijo y la de Tatiana Gargano. Ambos fueron asesinados el 24 de marzo de este año en medio de un confuso episodio ocurrido en Villa Fiorito. La causa permanece con un solo detenido, mientras el presunto autor de los disparos está prófugo.