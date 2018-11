Gray: “Tenemos en alerta todos nuestros sistemas de atención”

El intendente de Esteban Echeverría aseguró que el evento sísmico no generó daños materiales. El epicentro fue Canning.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, llamó a la población a mantener la calme, tras el sismo de 3.8 grados que se registró esta mañana. Aseguró que no hay daños materiales, pero aclaró que los equipos están en “alerta” frente a cualquier inconveniente.

“El Municipio informa a toda la población que, a partir del contacto con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, sobre las 10.27 horas, la localidad de Canning de Esteban Echeverría fue epicentro de un ´evento sísmico de magnitud pequeña percibido por la población de foco superficial´, según informó Irene Pérez, geóloga del Departamento de Investigaciones Sismológicas del INPRES”, informaron.

El jefe comunal explicó: “Queremos transmitir tranquilidad, no se han detectado daños tanto en nuestra población como materiales, estamos en permanente contacto con el Instituto de Prevención Sísmica y tenemos alerta todos nuestros sistemas de atención municipal”. Indicó que “están en el lugar nuestros equipos de seguridad, Salud y Defensa Civil”, y recordó a la población comunicase con el Centro de Atención al Vecino (CAV) por cualquier inquietud.

Por su parte, Pérez del INPRES, remarcó que “la provincia de Buenos Aires constituye una región donde los eventos sísmicos no son habituales”, y aseguró que lo acontecido “no fue un terremoto, dado que sólo fue percibido sólo por un porcentaje de la población”. Recomendó no generar mensajes infundados a través de las redes sociales, especialmente en las cadenas de WhatsApp porque- explicó-“la previsión sísmica no existe y sólo generan intranquilidad en la población”.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPS) confirmó que el epicentro del movimiento sísmico fue Canning, partido de Esteban Echeverría. Tuvo 25 kilómetros de profundidad.