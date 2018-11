“Nuestro objetivo es entrar a la Copa Argentina”

Brown de Adrogué sigue afinar el rumbo en el Nacional B. El Tricolor, que viene de recuperar el partido suspendido ante Agropecuario, ya tiene la mente puesta en Defensores de Belgrano, a quién recibirá el domingo, desde las 17, en el Lorenzo Arandilla.

“Nos estamos preparando de la mejor manera. No queremos hacernos mucho la cabeza con la falta de victorias. El triunfo va a llegar. Nos estamos preparando para el domingo con el objetivo de entrar a la Copa Argentina y esperemos concretarlo”, señaló el defensor del Emir Faccioli, en diálogo con Info Región.

El suspendido

El equipo dirigido por Pablo Vico completó este miercoles el partido con Agropecuario que se había suspendido el 10 de noviembre por las fuertes lluvias en el Gran Buenos Aires. Se jugaron dos tiempos (uno de 20 y otro de 21 minutos) en donde los equipos no se sacaron ventaja.

“Fue un encuentro muy trabado, no hubo mucho juego. La pelota viajaba más por el aire que por el piso y eso hizo difícil que haya situaciones de gol. Que se dé el partido así no nos vino bien y a ellos les hizo mejor. Igualmente, no nos generaron mucho”, comentó Faccioli.

El presente

Luego de un gran arranque con dos triunfos consecutivos en el campeonato, Brown no pudo repetir las buenas actuaciones y se quedó atrás en la tabla. En los últimos nueve partidos, consiguió sólo una victoria, empató en seis oportunidades y cayó dos veces.

Al margen del flojo presente en cuanto a resultados (no gana hace tres partidos), los dirigidos por Vico convirtieron cinco goles en los últimos nueve encuentros. De igual manera, el conjunto de Adrogué está en la 10° posición a dos puntos de la zona de clasificación a Reducido, y espera terminar el año entre los doce primeros para clasificar a la Copa Argentina 2019.

“Venimos haciendo lo correcto. Nos faltan detalles, como tener un poco más la pelota. Contra Arsenal nos hicieron dos goles rápidos. Luego mantuvimos bien la pelota de la mano de Juan (Olivares). Tenemos que tratar de asociarnos más y no intentar tanto pelotazo con el nueve. La pelota tiene que pasar más por los volantes y no viajar tanto por el aire”, analizó el defensor, en charla con este medio.

Y completó: “Ganando nos vamos a meter en la Copa, y eso también nos va a llevar a la zona de Reducido. Esperamos jugar de la mejor manera y así cumplir los objetivos. No nos tenemos que hacer la cabeza, el triunfo va a llegar”.