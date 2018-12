Los Pumas concluyeron la temporada con una derrota

El seleccionado argentino de rugby no sostuvo el rendimiento a lo largo del partido por lo que Barbarians aprovechó y dio vuelta el trámite para vencer este sábado 38-35, en un compromiso correspondiente al cierre de la ventana de noviembre que se desarrolló en el estadio Twickenham en Londres.

El partido

Al minuto de partido el conjunto dueño de casa pasó al frente con un try del argentino Leguizamón, asimismo desde ese punto comenzó la remontada argentina que se colocaron con una distancia de 28-7 gracias a la participación de Orlando, Moyano, Matera y Cancelliere. Todos ellos acompañados por la conversión de Díaz Bonilla.

No obstante la recaída en el segundo tiempo hizo que se les escurriera la conquista. En el entretiempo los elencos se fueron con un marcador de 28-14 por un descuento de los británicos, más adelante los constantes penales acercaron una y otra vez al equipo local, en tanto que Los Pumas respondieron con un nuevo try de Julián Moyano, con el aporte del posterior pateador.

Por último, ya con el resultado apretado, Jager apoyó en el ingoal para empardar las acciones y en drop de Jantjies le dio la victoria 38-35 a los europeos que tuvieron que remar de atrás pero, apoyados en los fallos albicelestes, consiguieron su objetivo.

Balance negativo

Negativos fueron los pasos que dio el equipo en terreno europeo, si bien por momentos mostraron un buen juego en el último compromiso, otra vez el sabor amargo de perder sobre el final opaca los pocos puntos altos que se vieron en cancha. A la derrota con Barbarians, Los Pumas suman las otras tres caídas: perdieron 14-9 ante Escocia, en Edimburgo; cayeron por 28 -13 ante Francia, en Lille; perdieron 28-17 con Irlanda.

Tenemos un norte bien claro

Ahora, tienen la mirada puesta en el 2019 y modificar aquello que provocó los traspiés en la vigente temporada. En este escenario, el head coach Mario Ledesma analizó: “Contra Barbarians uno tiene que hacer su juego y no entrar en el desorden. Tuvimos oportunidades de try y bueno, no se pudieron concretar”. “En realidad, por lo que veníamos haciendo, debimos ganarlo tranquilo, pero hicimos muchísimos penales y también, perdimos varias veces la pelota en el contacto. Llegamos acá después de un año larguísimo, con un montón de cambios en medio”, apuntó.

“Creo que el 80% del año fue bueno y el 20% restante fue malo, y por ahí uno se queda con esta imagen, pero no tengo dudas que fue un año de crecimiento. Hoy terminamos el partido con 5 jugadores M20 en cacha, cinco chicos que este año estuvieron en Los Pumitas”, planteó, pero admitió: “El balance real lo vamos a hacer un poco más adelante, cuando le saquemos emoción al análisis. Igualmente, tenemos un norte bien claro. El tema de los resultados no nos va a sacar del proceso ni del camino”.