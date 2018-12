Trabajadores de Cresta Roja bloquean la planta II

Desde hace un año reclaman ser reincorporados, comenzaron un acampe la semana pasada y ahora bloquean el portón de acceso a la planta II de la ex Cresta Roja. Trabajadores reclaman respuestas y denuncian el vaciamiento de la avícola.

Hace escasos días, se reanudó la actividad en la Planta II de la ex Cresta Roja. Unos mil operarios no fueron reincorporados y reclaman respuestas a las autoridades de la firma, la Justicia y los gobiernos de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Bloquean en acceso a la planta.

“Hemos decidido bloquear los portones de la planta II”, anunciaron los trabajadores en lucha, que vienen realizando un acampe frente a la sede. “Ayer hemos observado que han comenzado a llevarse maquinaria a Capitán Sarmiento, maquinaria que no les pertenece porque la Justicia, a casi tres años del quiebre, aún no ha dictaminado nada”, denunciaron.

A través de un comunicado, anunciaron la medida de fuerza. “Nos han prometido reestablecernos a nuestros puestos de trabajo, el presidente de la Nación (Mauricio Macri) junto a la gobernadora (María Eugenia Vidal) han venido a la empresa decir que cuidarían a los trabajadores y que Cresta Roja era un emblema de lo que sería nuestro país”, recordaron. “Hace un año que esperamos ser reincorporados, que estamos en la calle, y aún no hemos recibido un peso de nuestras indemnizaciones”, apuntan.

Denuncian, además, que “los trabajadores despedidos de Proteinsa no reciben sus fondos de desempleo porque durante dos años, mientras operaban en Cresta Roja, no sólo se han dedicado a explotar y a vaciar la empresa sino que además no han realizado los aportes correspondientes a los trabajadores”. Reclamaron que “el Estado no controla ni exigió que se realicen en tiempo y forma correspondiente”.

La planta II de Cresta Roja reabrió hace 20 días sus puertas con sólo 180 operarios de más de 1200 trabajadores que habían sido despedidos en los últimos años. El ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, confirmó “empezó oficialmente a funcionar la planta 2 de la empresa Cresta Roja”.

Los trabajadores denuncian que el plan de reactivación de Granja Tres Arroyos, dueña de la empresa, para la producción de ambas plantas que forman parte de la fábrica no contempla a “todos”. Hoy, volvieron a manifestarse para renovar el reclamo y denunciar, una vez más, el intento de vaciamiento.