Macri: “El mundo nos dijo que estamos en el camino correcto”

El presidente Mauricio Macri realizó un balance de la realización de la Cumbre del G20 que se organizó este fin de semana en Buenos Aires. “El mundo nos dijo que estamos en el camino correcto”, destacó.

“Nunca tuvimos la relación con el mundo que tenemos ahora, nunca antes hubo un nivel de atención como el que tenemos ahora”, resaltó.

El mandatario sostuvo que tanto la cumbre del G20 como la presidencia del organismo que ejerció durante todo el 2018 fueron “una prueba y un aprendizaje de un año para los argentinos”. “Venimos de muchos años de aislamiento, de no tratar con el mundo”, insistió.

“Estas más de 60 reuniones nos sirvieron a todos, no solo al Gobierno. Eso nos nutrió. Los argentinos no somos los mismos que éramos hace un año atrás. No significa que los problemas no hayan desaparecido, arrastramos problemas de hace 70 años. Pero nos sirvió para entender más lo que pasa en el mundo. Y nunca antes tuvimos la relación con el mundo como la que tenemos ahora, nunca hubo tanta atención para Argentina”, aseveró

El mandatario aclaró -sin embargo- que la organización “exitosa” de la cumbre “no resuelve los problemas” internos que tiene la Argentina. “Ahora tenemos que esperar meses de trabajo, un trabajo que nos va a llevar a bajar la inflación y a que la economía lentamente vuelva a crecer”, analizó.

Manifestó, en esa línea, que “el mundo está comprometido” en lo que le pasa al país. “Logramos ser una presidencia que concilie, que una y que avanza, que avanzó en la línea de cuidar los temas que atañen al cambio climático y de seguir buscando formas de profundizar el comercio. Que queda claro que los países que más avanzaron fueron los que más comerciaron. Fue una prueba, un aprendizaje de un año”, remarcó.

Acuerdo

Consultado por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, indicó: “El 10 de diciembre tenemos una nueva reunión técnica, es un acuerdo muy demorado. Todos coincidieron que es una gran oportunidad para todos llegar a este acuerdo lamentablemente con todas las demoras han hecho que haya una nueva autoridad en Brasil”.

Al referirse a la posición contraria a este acuerdo que manifestó el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, Macri dijo que “él me ratificó que quiere avanzar en este acuerdo. Por supuesto necesita ver dónde está y tomar su posición, quedamos en vernos lo antes posible en el verano y yo lo que espero es avanzar en estos días todo lo que podamos”.

Malvinas

El Presidente afirmó hoy que la Argentina seguirá “batallando y discutiendo” con el Reino Unido por la soberanía sobre las Islas Malvinas, tras reunirse con la premier británica Theresa May en el marco del G20.

“La reunión fue bajo el entendimiento que los reclamos históricos permanecen. Nadie renuncia a ellos. Seguiremos batallando y discutiendo y poniendo el tema sobre la mesa”, aclaró.

Felicitación a Bullrich

El Presidente felicitó a “todos los argentinos” que participaron de la organización del histórico evento y destacó el rol de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “No hubo uno de los líderes que no me haya dicho ‘que país, qué maravilla’. Macron estaba impactado porque no había venido nunca”, afirmó.