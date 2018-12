Movilización de familiares de Maxi Seppia

Familiares y amigos de Maximiliano Seppia se movilizaron a la estación de trenes de Lanús para reclamar avances en la investigación por el crimen del joven de 22 años. A nueve meses del hecho, el sospechoso continúa prófugo y “nadie hace nada”, afirmaron a Info Región.

Ante la falta de novedades en la causa, los allegados de la víctima decidieron retomar las actividades para visibilizar el reclamo de justicia, porque “la justicia no hace nada”, criticó la madre de Maxi, Claudia Capalbo. Tras reunirse en la estación de trenes, fueron recibidos por el fiscal a cargo de la investigación, Gastón Fernández.

En diálogo con este medio, la mujer lamentó a que “a nueve meses del asesinato no se hizo nada” y la muerte de su hijo “sigue impune”. “Nos arruinaron la vida y la justicia no hace nada para detener al asesino, que está libre y la policía no lo agarra”, aseguró.

“El fiscal se enteró hoy que hubo un testigo que lo vio en la calle y que estaba dispuesto a declarar. Si no nos movemos nosotros, de parte de ellos no hay movimientos. Sigue todo igual que cuando empezó”, lamentó Capalbo, aludiendo al sospechoso, identificado como Germán Maximiliano Carreras.

Una de las pruebas importantes de la investigación que habían sido requeridas por la fiscalía había sido el celular de la víctima, pero se habría perdido. “Me lo pidieron para comprobar si Maxi conocía al asesino, cosa que sabemos que no es así, pero ahora no lo encuentran”, se quejó.

Otra movilización

Ante la falta de resultados, las familiares de Maximiliano Seppia analizan llevar a cabo otra movilización. En este caso, el destino sería la Gobernación de la Provincia. “Queremos movilizarnos a La Plata porque vemos que acá no hay movimientos y no se hace nada”, recalcó la mujer.

El hecho

Ocurrió el 4 de marzo en Roma y Posadas, Lanús, frente a la vivienda de unos amigos de la víctima, donde Seppia se acercó a saludar. En ese momento tuvo lugar un cruce de palabras con unas personas que festejaban un cumpleaños, que terminó en golpes de puño con uno de ellos. En medio de la pelea, el asesino sacó un arma de fuego y le disparó en tres oportunidades y huyó del lugar a bordo de su moto.

La causa, caratulada como “homicidio”, está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Lanús.