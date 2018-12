Postergaron el juicio por el descuartizamiento en San José

El juicio por el crimen de Ariel Ledesma, el hombre asesinado y descuartizado en enero de 2017 en San José, se postergó a falta de una pericia psiquiátrica a uno de los acusados.

El proceso, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2, debía comenzar este miércoles, pero fueron notificado sobre la falta de pericias psiquiátricas al hombre detenido por el hecho. “Se suspendió para el año que viene por falta de una pericia psiquiátrica a Joel Diozquez, que va a comprobar si era consciente de sus actos al momento del hecho”, indicaron desde los Tribunales de lomas de Zamora a Info Región.

Diozquez es el principal sospechoso de ser el autor material del macabro hecho que conmocionó a la Región a principios del año pasado. Está acusado por el delito de “homicidio”, mientras que Yanina Brizuela, quien fuera su pareja por ese entonces, está acusada de “encubrimiento”, pero permanece en libertad.

En diálogo con este medio, Analía Ledesma, hermana de la víctima, expresó su malestar por la noticia de la suspensión del juicio en el que ambos serían juzgados por la muerte de Ariel. “El 27 hubiera sido su cumpleaños, mientras tanto ella sigue libre y nos avisan a último momento de que tenemos que seguir esperando”, manifestó, y aseguró que la mujer acusada “se niega a presentarse a declarar”.

“Es horrible tener que estar así. Es algo muy difícil que nunca me imaginé que iba a pasar y que no voy a superar”, contó en referencia al asesinato de su hermano, que el 27 de noviembre hubiera cumplido 44 años. “Estamos muy enojados, pero no podemos hacer nada”, lamentó la mujer.

El caso

El hecho tuvo lugar el 15 de enero del año pasado, en la calle Salta al 1500 de San José. La Policía fue alertada por un llamado del 911 y descubrió restos humanos dentro de una bolsa de residuos.

Los oficiales detuvieron al dueño de una pizzería ubicada en frente del lugar del macabro hallazgo. El joven de 20 años habría advertido que los restos pertenecían a un tal Ariel, con quien mantuvo una discusión horas antes “por faltarle el respeto a su novia”.

El pizzero habría reconocido que atacó a Ledesma con un arma blanca y que junto a su novia descuartizaron el cuerpo, pero esto debe ser corroborado en el juicio, que finalmente se realizará tras la feria judicial (no hay fecha). El objetivo del demembramiento tenía como objetivo “desaparecer” el cuerpo de la víctima. Los restos fueron distribuidos en bolsas de residuos y dejados en una esquina a la espera de que el camión recolector se lo lleve. Sin embargo, los vecinos dieron aviso a la Policía antes de que suceda.