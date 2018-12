Banfield culminó el año con un triunfo

Banfield venció 1-0 a Unión de Santa Fe en condición de visitante, en el marco de la fecha 15 de la Superliga Argentina. Marcelo Torres convirtió el tanto de la victoria para los dirigidos por Sebastián Battaglia.

Con este triunfo, el Taladro cortó una racha de tres encuentros sin conocer la victoria. Además, alcanzó los 21 puntos en la tabla general y volvió a ingresar a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

El partido

El Taladro salió al encuentro apostando a la velocidad de Luciano Gómez y Nicolás Silva por los costados. Y la primera fue para la visita: a los 11 minutos, el Mosquito avisó con un remate de media distancia, que pasó por arriba del travesaño.

Cerca de los 25 minutos, nuevamente Silva, tras una gran jugada individual, tiró un centro al área para Torres que, de espaldas al arco, improviso un taco, que pasó apenas desviado del palo izquierdo.

La respuesta de Unión no tardó en llegar. Un centro al área, que terminó en un rebote para Franco Fragapane, era la apertura del marcador, pero la rápida reacción de Mauricio Arboleda lo evitó.

El complemento

La segunda mitad nunca terminó de arrancar. Si bien Unión manejó la pelota la mayoría de los minutos, no era profundo, y Banfield parecía ver cada vez mejor el empate. El mediocampo no se encontraba con los delanteros y las situaciones no llegaban.

Recién a los 25 minutos, un despeje fallido de la defensa local le permitió a Martín Payero enfrentarse mano a mano a Nereo Fernández. El volante definió ante la salida del arquero, quien evitó el tanto de gran manera. Sin embargo, el rebote quedó cortó y Torres, entrando al área, abrió el marcador.

Para intentar despertarse rápidamente, Leonardo Madelón movió el banco de los suplentes, y el efecto pareció llegar. Arboleda tuvo que aparecer en dos oportunidades para evitar la caída de su arco.

A cinco del final, un gran desborde de Fragapane concluyó en un centro a la cabeza de Franco Soldano, quien no pudo direccionar la pelota y malograba una situación inmejorable de gol para el local, que no volvería a incomodar al arquero banfileño.

Si bien los de Battaglia tuvieron algunas situaciones para ampliar el marcador, no lo lograron, aunque culminaron el partido con una victoria. Fue 1-0 para Banfield, que despidió a su técnico con una alegría.

Lo que se viene

El Taladro, luego del parate en la Superliga, reanudará su participación en condición de local, cuando se mida ante San Martín de San Juan en el Florencio Sola, por la fecha 16.