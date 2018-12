Schiavone tildó de “antidemocráticos” los incidentes de la sesión

"Todos pueden expresarse pero se cruza un límite cuando no permiten que nos expresemos", remarcó.

El concejal de Lanús por Cambiemos Jorge Schiavone calificó de “antidemocráticos” los incidentes registrados en la última sesión, al tiempo que consideró que “si bien todos pueden expresarse, el límite es cuando no permiten que nos expresemos”.

“Todos pueden venir a expresarse, a aplaudir o a silbar. Lo que no compartimos es que no hayan dejado sesionar. Eso es algo grave, un extremo al que no hay que llegar nunca”, sostuvo el edil en diálogo con Info Región.

Consideró, en este marco, que la postura de los manifestantes que criticaron principalmente un acuerdo entre el Municipio y Provincia en materia de educación fue “antidemocrática” y pidió “respetar a las mayorías que gobiernan”.

Presupuesto 2019

Por otra parte, el concejal de Cambiemos celebró la aprobación del Presupuesto 2019 a nivel local y resaltó que “tiene tres grandes ejes que son acción social, salud y seguridad, las principales preocupaciones de los vecinos”.

“Algo importante es que vamos a terminar todas las obras que iniciamos, como siempre, para seguir mejorando la calidad de vida de todos los vecinos de Lanús”, subrayó Schiavone.

Criticó, asimismo, el rol de la oposición, ya que “a nivel provincial hubo consensos y se aprobó con el apoyo de todos los bloques, algo que en Lanús no pasó”. “Votan en contra por una cuestión política porque no analizaron en detalle los gastos”, lamentó.