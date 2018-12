Las colonias de verano aumentan hasta un 60%

Las clases culminan el 19 de diciembre y son muchos los clubes que ya comenzaron a ultimar detalles para la temporada de verano. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y las colonias comenzarán a funcionar el 17. Los aumentos rondan en torno al 60 por ciento.

Pileta, actividades deportivas, media jornada y jornada completa. Las ofertas son variadas pero los padres deberán tener en cuenta un gasto extra para que “esos locos bajitos” puedan disfrutar del verano en la ciudad. Algunos clubes piden inscripción, pero muchos otros no y se ofrecen descuentos por hermanos.

Una de las propuestas es la de Club Atlético Temperley. “Nos basamos en lo que es la enseñanza de natación y toda la parte de juegos en recreación, pero el club ofrece una cantidad muy importante de actividades”, comentaron a Info Región desde la institución. A partir del 17 de este mes hasta el 28 de febrero, nenes de 3 a 14 años, además de nadar, podrán practicar básquet, handball, vóley, e iniciación a gimnasia artística y talleres de tenis. “Para los más chicos, se incorpora como siempre la parte de plástica y en la parte deportiva se trabaja mucho en la coordinación en lo que es pelotas, bastones, etc”, precisaron.

El tema de los precios no es un dato menor, de hecho, desde el club expresaron a este medio que “se trató de no aumentar demasiado los costos para que sean accesibles y se pueda acercar la mayor cantidad de gente”. “Tratamos de mantener algo económico a lo que es en comparación con otras instituciones con predios grandes como nosotros. Si bien tuvimos que aumentar, es un club social y deportivo que cumple un rol muy importante, por eso tratamos de que sea accesible”, remarcaron. Para los que no son socios, los aranceles de este mes van desde 1800 pesos el medio turno y 2500 el turno completo para los no socios, mientras que en enero y febrero costarán 3.900 y 4.875 pesos.

Defensores de Banfield también abre sus puertas. Desde el club ubicado en José María Penna 1610 informaron que la colonia de vacaciones comienza el 17 de diciembre para chicos de entre 3 a 12 años. “La actividad principal es natación pero la oferta deportiva del club es variada”, comentaron.

En Turdera también hay opciones. Acualumni, ubicado en Agüero 250, ofrece una promoción del 10 de diciembre al 31, con media jornada a 2900 pesos, mientras que el día completo cuesta 3900. Las actividades aquí también son variadas pero el fuerte, como en todos los casos, es la pileta. Los chicos, además, tienen la posibilidad de asistir a un campamento o a una jornada de campo (según la edad).

La media jornada por una semana sale 2.100; dos semanas, 2.900; tres semanas, 3.250 y cuatro semanas tiene un costo de 3.900 pesos. La jornada completa, en tanto, vale 2.600 pesos una semana, 3.000 por dos semanas, 3.800 por tres y y 4.800 pesos por las cuatro semanas, de 8 a 17. Al no haber servicio de comedor, los chicos y chicas tienen la posibilidad de llevar su propia comida, que es un gasto menos para las familias.

El Club Atlético Banfield también inicia la temporada de colonia de verano a partir del 17 de diciembre. Será para chicos de 4 a 14 años. En este caso, hay una inscripción que vale 400 pesos e incluye la indumentaria que utilizarán en la colonia.

Para diciembre, la jornada completa sale de 1.700 pesos semanales y 2500 pesos quincenales para socios, mientras que para el resto, la semana cuesta 2200 la jornada completa (1600 la media) y 2300 la quincena para los no socios. Los precios aumentan a partir de enero. Ambos meses tienen las mismas tarifas y los padres pueden optar también por pagar la mensualidad de los dos.