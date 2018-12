Minimizan las diferencias en Cambiemos, de cara a las elecciones

Los dichos de Elisa Carrió sobre la resolución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, generaron malestar en Cambiemos, que se sienten con más fuerza pensando en la proximidad de las elecciones generales. En Lomas de Zamora, en tanto, advierten que esas diferencias dan cuenta de la “pluralidad” en la alianza.

Lilita apuntó contra la resolución que modifica el protocolo de acción de las fuerzas federales. Referentes del PRO salieron a cruzarla, pero el concejal lomense de la Coalición Cívica, Jorge Villalba, minimizó el cruce y lo consideró como un valor a resaltar. “Las discrepancias entre Elisa Carrió y Patricia Bullrich hablan de la pluralidad de Cambiemos”, consideró el edil.

“Esto habla de la pluralidad y de lo que se puede hacer dentro de un espacio como Cambiemos. Si esto hubiera acontecido en la anterior gestión, no hubiese sido posible”, analizó Villalba, planteando como fortaleza las discrepancias en el espacio conformado por el PRO, la CC y la Unión Cívica Radical. “Seguramente (ante una situación similar) todos se hubieran encolumnados con la doctora (Cristina) Fernández de Kirchner”, aventuró.

Para Villalba, “la discrepancia es pertinente siempre dentro del ámbito del buen trato”. “Vinimos para cambiar y cambiemos”, enfatizó.

En torno a lo estrictamente local, el concejal advirtió que su bloque rechazó el repudio propiciado por el bloque PJ-Unidad Ciudadana a la iniciativa de la ministra de Seguridad, en el marco de la última sesión, porque las autoridades de la provincia de Buenos Aires ya habían advertido que no adherían. “Lo rechazamos pensando en lo que dijo la gobernadora María Eugenia Vidal que acá no ibas a ser aplicado porque no estaban dadas las condiciones”, justificó.

Desdoblamiento de elecciones

La posibilidad es concreta. La Legislatura de la provincia de Buenos Aires conformó una Comisión bicameral que se encargará de analizar la factibilidad de los proyectos presentados para modificar el régimen electoral. El espacio estará compuesto por ocho senadores y ocho diputados, elegidos por sus respectivas Presidencias, debiendo contemplarse un mínimo de cuatro diputados y cuatro senadores de las bancadas minoritarias.

“Es una decisión política que está más allá de nosotros, esperaremos que es lo que dicen las autoridades partidarias”, expresó el concejal lomense. La comisión deberá abocarse al análisis de proyectos que contemplen factibilidad jurídica y operativa de desdoblamiento de fecha para la elección de intendentes, concejales y consejeros escolares. La comisión estará presidida por un legislador que integre el bloque con mayor cantidad de miembros de su respectiva Cámara.