De Sagastizábal advierte que el equipo está para más

Brown de Adrogué no tuvo cierre ideal en este 2018. Luego de un irregular final de campeonato, en la que nunca terminó de revalorar la seguidilla de empates con victorias, cayó 2-0 ante Gimnasia de Jujuy, en condición de visitante. Desde el equipo apuestan a “levantar la cabeza” y “aspirar a más”.

El delantero del Tricolor Santiago De Sagastizábal lamentó, en diálogo con Info Región, la “irregularidad” del equipo, aunque ya se prepara para el próximo semestre. “Tenemos que hacernos fuertes desde lo grupal. Hay que levantar la cabeza y aspirar a más. Tenemos con qué”, remarcó.

El partido

El conjunto dirigido por Pablo Vico no tuvo su mejor rendimiento en su visita a Jujuy. El Lobo, de buen partido, golpeó en momentos claves y se quedó con los tres puntos en casa. “El gol en el último minuto del primer tiempo nos jugó una mala pasada anímicamente, ya que modificó el transcurso del partido”, comentó el delantero.

“Mostramos dos caras totalmente distintas en el partido. Me quedo con el segundo tiempo que hicimos, en cuanto a actitud, propuesta futbolística e intensidad. En un momento, pese a las expulsiones, estuvimos a punto de empatarlo y, a mi criterio, acorralamos al rival. No así en el primer tiempo, en el cual Gimnasia tuvo más la pelota, aunque no tuvo muchas chances claras”, analizó De Sagastizábal, en charla con este medio. Y completó: “Sin duda, si hubiésemos tenido la intensidad y el juego que se mostró en el segundo tiempo a lo largo de los 90 minutos, nos habríamos llevado cosas importantes de una cancha difícil y un duro rival”.

El equipo

El Tricolor acumuló cinco encuentros sin victoria, en la recta final de 2018. Consiguió tres empates y dos derrotas, y sólo pudo convertir dos tantos. “Es muy importante para nosotros encontrar una regularidad que nos permita acomodarnos tanto en el juego como en la posición en la tabla, de cara al segundo semestre del año. Eso nos daría mucha más confianza como equipo”, resaltó el delantero.

El 2019

Brown concluyó el año en la 11º posición de la tabla general, con 16 unidades. Al margen de terminar afuera del Reducido, logró la clasificación a la próxima Copa Argentina, ya que está entre los 12 primeros.

“Fueron muy claros los objetivos desde el principio. Lamentablemente, se complicó la meta de este primer semestre. No obstante, vamos a dar lo mejor de cada uno y como conjunto para lograr el segundo objetivo del club, que es lo más importante”, destacó De Sagastizábal. Y concluyó: “Nuestra idea es escalar posiciones y dar pelea para jugar el Reducido. Personalmente, le tengo muchísima confianza al club, a mis compañeros y al cuerpo técnico en que así se dará”.