“Nos dieron un golpe muy duro”, lamentó Badell

Talleres de Remedios de Escalada recibió un duro cachetazo en lo que fue la derrota 4-0 ante Atlanta en Timote y Castro, en un encuentro que se llevó a cabo por la fecha 19 del torneo de la Primera B.

Con ese marcador el albirrojo llegó a siete encuentros sin victorias, cerrando la primera etapa del campeonato con números muy bajos que los ubican en el fondo de la tabla y peleando por la permanencia.

Al respecto, Maximiliano Badell, en charla con Info Región, evaluó: “No tuvimos un buen torneo sobre todo por desconcentraciones, por no poder convertir las ocasiones que generamos y los rivales no te perdonan. Hay jugadores de mucha jerarquía en la categoría”.

Inesperada

Si bien los resultados no eran los mejores, la goleada del Bohemio fue un traspié que no tenían en cuenta en el plantel del Tallarín. Con la ilusión de irse al descanso con una victoria, el equipo se presentó ante su gente, pero no tuvieron la mejor de las actuaciones.

“No habíamos empezado mal, tuvimos una chance clara antes que ellos hagan el primero gol, después enseguida hicieron el segundo y todo se puso difícil, más sabiendo en la situación que estamos anímicamente nos mató. A todo eso hay que sumarle que las que tenemos no pudimos convertir”, comentó el atacante de Talleres.

En paralelo, sobre la ilusión que tenía el equipo de sacar los tres puntos, indicó: “Terminamos con muchísima bronca ya que esperábamos cerrar el año sumando y nos dieron un golpe muy duro”.

Lo que viene

Descanso de por medio, en enero Talleres volverá a los trabajos, aunque resta definir la continuidad o no de su entrenador Gustavo Noto. La meta será dejar atrás un semestre para el olvido y sumar unidades que los alejen del fondo y a final de junio pensar en alcanzar posiciones de Reducido.

“El descanso nos va a venir bien para empezar el año que viene anímicamente de otra manera. Se sale con mucho trabajo y con madurez. Vamos a tener que estar muy metidos en lo que viene que es lo más difícil ya que todos los equipos empiezan a jugar por cosas importantes”, concluyó Badell.