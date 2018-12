Caso Darío Ávalos: El jurado por jurados encontró culpables a Lomeña y Olivera

El 20 de diciembre, la Justicia de Lomas de Zamora dará a conocer la pena que pesará sobre Miguel “Poti” Lomeña y Gastón “Narigón” Olivera. Ambos fueron encontrados culpables de haber asesinado a Darío Ávalos en un juicio por jurados que se desarrolló esta semana en el Palacio de Tribunales, ubicado sobre Larroque, en Banfield.

Los integrantes del jurado que participó del juicio seguido contra Miguel “Poti” Lomeña y Gastón “Narigón” Olivera, acusados por el crimen de Darío Ávalos y la agresión contra Marcelo Fernández en 2014, encontraron culpables a ambos.

Por decisión unánime, encontraron responsable a Lomeña por “homicidio agravado por la premeditación de dos o más personas”, en relación a Ávalos, y por “homicidio agravado por el concurso de dos o más personas en grado de tentativa” en el caso de Fernández.

Por Olivera, mientras tanto, 10 de los 12 jurados determinaron la autoría penalmente responsable del imputado por “homicidio en agresión” de Ávalos y por “lesiones graves con la participación de dos o más personas” de Fernández, también por 10 votos contra 2.

A partir de ahora, el juez Roberto Lugones, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora, a cargo del juicio, deberá decidir la pena que les cabe. Se conocerá el 20 de diciembre.

Alegatos

Pese a que se esperaba que el juicio continuara hoy, durante la jornada de ayer concluyó la etapa probatoria del caso que comenzó el martes con la declaración de los primeros testigos. Casi al finalizar la jornada, los jurados deliberaron y dieron a conocer el resultado cerca de la medianoche.

La representante del Ministerio Público fiscal, Marcela Dimundo, junto a la abogada querellante, Claudia Ferrero, habían solicitado la pena de prisión perpetua por el delito “homicidio agravado por la premeditación de dos o más personas”. Los abogados defensores, por su parte, pidieron la absolución.

“Estamos muy conformes”

En diálogo con Info Región, la familia de Darío Ávalos expresó su conformidad con la decisión de las personas que conformaron el jurado. “Estamos muy conformes porque teníamos miedo de que absuelvan a alguno, pero no, se quedan los dos en la cárcel, como debe ser”, manifestó Érica Ávalos, sobrina de la víctima.

“Estoy muy conforme por el fallo del jurado porque serían dos condenas muy importantes. No se pudo comprobar que Olivera fuera parte de la cabeza de la planificación, pero no tengo dudas de que integró el plan criminal que terminó con la vida de Ávalos”, planteó la letrada de la familia Ávalos. “La prueba contra Lomeña era sumamente contundente y se comprobó no solo que disparó, sino que fue la persona que convocó a llevar a cabo el ataque”, completó Ferrero.