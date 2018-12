Clubes se suman a la lucha contra la violencia de género

Thelma Fardin tenía 16 años cuando estaba de gira por Nicaragua con “Patito Feo”. Hace pocos días denunció que fue abusada sexualmente por Juan Darthés, por ese entonces de 45 años, y las expresiones de apoyo comenzaron a multiplicarse.

El fútbol se suma a la lucha contra la violencia de género. Distintos clubes de la Región expresaron su apoyo y recordaron que las mujeres que son víctimas de violencia de género, en cualquiera de sus formas, pueden comunicarse al 144 para denunciarlo.

“Ya hablé y fui escuchada. En eso avanza la justicia. Lo importante ahora es aprovechar el fenómeno q se generó para seguir visibilizando casos. Hablar más, escuchar más y cambiar paradigmas. Mi caso no es el único, hay que darle lugar a todas las voces que se están encendiendo”, señaló hace escasas horas la actriz.

El Club Atlético Banfield recordó que “Banfield brinda asesoramiento legal gratuito en casos de violencia de género” y utilizó el hashtag #MiraComoNosPonemos para denunciar los casos de abuso. Vale recordar que tiene la primera presidenta de un club de Primera que llega al cargo a través de elecciones: Lucía Barbuto asumió su cargo en octubre.

El Club Atlético Temperley también expresó su acompañamiento a las víctimas de violencia y abuso. “Las integrantes del Departamento de la Mujer Celeste dicen #NoEsNo. El Club Atlético Temperley acompaña su lucha y la de todas las mujeres”, expresaron a través de Twitter.

🙋🏻♀️ Las integrantes del Departamento de la Mujer “Celeste” dicen #NoEsNo. El Club Atlético Temperley acompaña su lucha y la de todas las mujeres. #MiráCómoNosPonemos pic.twitter.com/XqzNB8sYAc — Club A. Temperley (@TemperleyOK) 12 de diciembre de 2018

“Nos abrazamos a su lucha”, advierte el Club Atlético Los Andes, que también utilizó como hashtags #NoEsNo y #MiraComoNosPonemos.

Brown de Adrogué también expresó su acompañamiento a la lucha de las mujeres. “Si sufrís de acoso, violencia física o psicológica denuncialo al 144 (línea gratuita)”, manifiestan a través de las redes sociales.

Estamos con ustedes 🙋🙎#NoEsNo#MiráCómoNosPonemos Si sufrís de acoso, violencia física o psicológica denuncialo al 144 (línea gratuita). pic.twitter.com/KVkOV9Uaik — Brown de Adrogué (@CABrown_Oficial) 13 de diciembre de 2018

Talleres de Remedios de Escalada fue el último club en hacer referencia al tema, pero lo hizo en igual sentido. “Si sos víctima de violencia o conocés a alguien que esté atravesando una situación de violencia, , comunícate al 144”, expusieron.

El colectivo Actrices Argentinas acompañó el pasado martes la denuncia de Thelma Fardín por violación contra el actor Juan Darthés. El hecho habría ocurrido en 2009 en Nicaragua en una gira teatral, cuando ella tenía 16 años y él 45. “Durante 9 años lo anulé para poder seguir hasta que escuché a otra compañera acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo”, expresó Fardín durante un video emitido en una conferencia de prensa organizada por Actrices Argentinas.

“Ella golpeó la puerta y me dijo que no le funcionaba una llave. Pero jamás pasó nada, fue ella la que se me insinuó, me quiso dar un beso y yo tuve que echarla de la habitación”, manifestó ayer Darthés en una entrevista que concedió al programa de Mauro Viale en América 24. La actriz utilizó Twitter para referirse a sus dichos: “La entrevista de hoy fue violencia de género a nivel simbólico. Hay una amenaza donde traslada la responsabilidad de sus actos a quienes somos sus víctimas. De ninguna manera puede revictimizarnos haciéndonos responsables de las consecuencias sobre su vida”, expresó la joven.