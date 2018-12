“El año fue bueno pero vamos por más”, recalcó Núñez

SAG Lomas termina un 2018 con creces. El conjunto de Burzaco, que venía de ascender a la Liga de Honor de la Federación Metropolitana de Balonmano, superó las lesiones que aquejaron al equipo y se mantuvo en la categoría. Como premio, llegó a disputar el Super 7.

“El balance con el club es muy positivo. Venimos de ascender el año pasado y se ven los resultados del trabajo que hicimos este torneo. Con lesiones y más, igualmente pudimos meternos en el Super 7 que al final, como ingresamos en la última plaza, nos toco el cruce más complicado. Si bien dimos pelea, no se pudo pasar al Super 4. En lineas generales, el año fue muy bueno”, indicó a Info Región el extremo Santiago Núñez.

El campeonato

A pesar de las lesiones que tanto aquejaron al equipo a lo largo del año, los dirigidos por Osvaldo López supieron mantener la categoría y terminaron en los siete primeros de la tabla general, lo que le permitió jugar los playoffs. En ese sentido, Núñez remarcó “la actitud” del plantel a la hora de los entrenamientos, ya que tenían “que dar un plus para que las ausencias no se sientan”.

“El aspecto positivo fue tener que dar un poco más cada uno por los lesionados que teníamos. Entrenamos con mucha menos gente y los ejercicios eran igual de intensos. Y en los partidos, adoptábamos posiciones a las que no estábamos acostumbrados”, destacó el extremo.

Y agregó: “Es difícil encontrar, por la irregularidad, otro motivo que no sea las lesiones. Por suerte pudimos salir adelante. Los resultados no fueron los mejores en un momento, pero cuando el equipo se recuperó, pudimos superar la situación. Encontramos una seguidilla de victorias y terminamos bien el año”.

El 2019

Ya liberados hasta enero, los jugadores de SAG comienzan a pensar en lo que será el próximo año en la Liga de Honor. “Siempre hay cosas por mejorar en todos los aspectos”, aclaró Núñez, en charla con este medio.

“Tenemos que poner más énfasis en la parte física. No tanto en lo aeróbico sino en lo muscular, para aguantar más los golpes y no lesionarnos tanto. Quizás tengamos una mejor suerte con el tema de las lesiones que no dependen del entrenamiento, como los esguinces”, remarcó.

Y concluyó: “También debemos mejorar mucho en cuanto al juego, tanto en defensa como en ataque. Tenemos mucho para trabajar. Somos un grupo unido y confiamos en la decisión del entrenador, así que esperamos encarar la pretemporada de la mejor manera”.