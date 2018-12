A un mes de la Tragedia de Transradio, marcharon para pedir justicia

Con el objetivo de visibilizar el reclamo de justicia, familiares de los detenidos fallecidos en el incendio de la Comisaría de Transradio, junto a organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, marcharon por las calles de Monte Grande. Esta sábado se cumplió un mes del dramático hecho.

La caravana partió desde la Plaza Mitre, frente al Palacio Municipal, y finalizó en Boulevard Buenos Aires y Salta, donde se encuentra el Espacio de la Memoria de Esteban Echeverría. “No a la corrupción policial y judicial y no al abuso de los pobres para los negocios de los más ricos. Hacemos responsables a la gobernadora María Eugenia Vidal y al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo”, repitieron los manifestantes durante todo el recorrido.

Una vez concluida la movilización, tomaron la palabra los familiares. “Les agradezco a todos por estar presentes en un momento muy duro como este. No vamos a bajar los brazos, no vamos a abandonar la lucha”, expresó el papá de Elías Ávalos. Reclamó que se haga justicia “por todos los familiares detenidos masacrados” y remarcó que no hubo motín ni fuga”, en sintonía con lo que había expresado la madre de Elías Soto a Info Región. “Qué se haga justicia es lo único que pido”, afirmó, en la misma línea, la mamá de Miguel Ángel Sánchez.

Para finalizar el emotivo acto, quien tomó la palabra fue la referente de la Comisión Provincial por la Memoria y de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas. “El Estado es responsable. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, debería haber renunciado porque todos los días tiene actitudes para incitar a que nos matemos entre nosotros”, sentenció.

“Tenemos que seguir luchando contra las muertes en manos de las fuerzas de seguridad. No tenemos que permitirlo y no tenemos que escuchar la políticas de muerte del Gobierno”, concluyó Norita.

El 15 de noviembre, un incendio se desató en la comisaría de Transradio, partido de Esteban Echeverría. En ese momento, murieron cuatro personas en ese momento pero con el correr de los días se contabilizaron 10 víctimas fatales. Los detenidos no tuvieron la posibilidad de escapar ni apagar las llamas. Este hecho se convirtió en la peor tragedia en una comisaría de la Argentina.