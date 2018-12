El balance de Ricci: “Muchas veces merecimos más”

El plantel de Talleres de Remedios de Escalada se encuentra de receso. La vuelta a los entrenamientos será el 4 de enero en Timote y Castro y el 6 se mudarán al Club San Fernando para intensificar los trabajos. “Hay muchas cosas que debemos mejorar y corregir”, admiten en el plantel.

En la última presentación del 2018, los de Gustavo Noto cayeron 4-0 ante Atlanta como local y fue el broche de un semestre que no tradujo buenos resultados, incluso desencadenó el cambio de entrenador con la salida de Daniel Vicentín. “El último partido de local, por más que el semestre no fue el esperado, siempre quiere terminar de la mejor manera. Fue un masazo ante un rival que es muy bueno y viene prendido arriba. Desde el juego no se notó la diferencia pero en las llegadas ellos fueron más efectivos”, comentó Nicolás Ricci, en contacto con Info Región.

El balance

Los vaivenes en el nivel de juego repercutieron en la cosecha de puntos (14) y llevaron al Tallarín al anteúltimo puesto de la tabla de la Primera B. No están holgados con los promedios, por lo que deberán plantear un buen primer semestre del 2019 para consolidar la permanencia.

En ese sentido, Ricci señaló: “Muchas veces merecimos más, pero esto es fútbol y no alcanza solo con eso. Hay muchas cosas que debemos mejorar y corregir. Ahora estamos en esta posición y somos los responsables. Vamos a hacer lo posible en la rueda que viene de hacer las cosas mejor que en el primer semestre de competencia”. Y agregó: “En lo personal, fue un semestre positivo porque tuve más minutos de los que esperaba, aunque queda todo opacado por lo colectivo ya que no tuvimos el torneo que esperábamos y no lo logramos terminar de la mejor manera”.

Lo que viene

Noto confirmó la continuidad en el cargo y ya piensa la segunda etapa del torneo. El plantel vovlerá a los trabajos con menos jugadores (el cuerpo técnico notificó quienes no serán tenidos en cuenta), aunque podrían sumar alguna cara en las próximas semanas. “Es positivo para continuar con la idea que tiene el entrenador y hacer los ajustes que el crea necesario para continuar con ese plan de la mejor manera”, señaló Ricci.

Para culminar, valoró el proceso de trabajo que tendrán a partir de los primeros días de enero: “La pretemporada es el combustible que se carga para llegar a los últimos partidos del semestre al igual que el primero. En esta etapa los segundos tiempos nos costaron y buscaremos modificar eso”.