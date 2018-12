Zamora pidió la unidad de la oposición

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, negó que vaya a optar a una candidatura nacional en 2019, al asegurar que el país necesita “una conducción que elimine la grieta”, por lo que instó a la oposición a estar unida para hacer frente al gobierno en las próximas elecciones.

“Cualquier monaguillo quiere ser Papa en política. Pero en primer lugar no me da el piné para pensar en una candidatura nacional, no es mi objetivo y mucho menos en una provincia que necesita tanto”, apuntó en una entrevista concedida a un matutino porteño.

“Lo que tenemos en votos, llegué a ganar con el 85 por ciento, lo usamos en defensa de los santiagueños”, remarcó.

Agregó que de cara a la contienda electoral de octubre, “sería bueno una unidad con todos frente al Gobierno”, incluso con Alternativa Federal, el espacio que comparten otros gobernadores opositores pero del que, dijo que “aún” no fue invitado a participar.

Zamora, por último, evitó pronunciarse acerca de si apoyaría a la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner en una eventual candidatura presidencial.