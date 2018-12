El balance de Vidal: “Dejamos todo en la cancha”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, hizo un balance del año. Se refirió a su gestión y las de Cambiemos a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires. “Si no lo hicimos mejor es porque no pudimos, no porque no quisimos”, sostuvo.

En declaraciones a Infobae, la mandataria provincial dijo hacer una “autocrítica”, pero aclaró: “Creo que cada uno puso lo mejor de sí mismo. Si hay algo de lo que no me quedan dudas es que, con errores y aciertos, Marcos, Mauricio, Horacio, mi caso, ministros, dejamos todo en la cancha. Si no lo hicimos mejor es porque no pudimos, no porque no quisimos”.

Dijo, además, ser “plenamente consciente de que este fue un año difícil para los argentinos y para los bonaerenses”. “Sí lo que se y de lo que no tengo dudas es que yo di en estos tres años lo mejor de mí. Después la gente evaluará si alcanzó o no alcanzó. Pero que no me guardé nada y que todo lo que pude hacer para acompañar a la gente en este año difícil lo hice, de eso no tengo dudas”, apuntó.

Al ser consultada acerca de la pobreza, luego de que se dieran a conocer cifras alarmantes, señaló: “Yo camino los barrios pobres hace más de 10 años todas las semanas de mi vida. La pobreza no es algo que me sorprenda. Es doloroso. Cada cifra duele”. De todos modos, aclaró que la pobreza no tiene que ver sólo con el ingreso. “La pobreza tiene muchas facetas, hay una que es clave y tiene que ver con recuperar la dignidad”, agregó.

“Había habido tanto ocultamiento. Y cuando llegamos pensamos que lo íbamos a poder resolver mucho más rápido, y nos fuimos dando cuenta que había como una complejidad enorme”, puntualizó, criticando la gestión anterior.