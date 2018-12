El Municipio da marcha atrás con la tasa al combustible

La tasa estipulaba un aumento de 40 centavos por litro al combustible, Esto despertó muchas críticas y el Municipio de Lomas de Zamora anunció este lunes la marcha atrás con el polémico impuesto.

“En el Municipio de Lomas de Zamora no vamos a trasladarle el ajuste de Cambiemos a los vecinos y vecinas, por eso decidimos no aplicar la tasa de combustible. En los últimos tres años incorporamos muchísimas responsabilidades que nos derivaron la Nación y la Provincia sin los recursos necesarios para poder afrontarlas y por eso nos vimos en la necesidad de pensar alternativas, pero tanto en la calle como a través de las redes sociales, los vecinos y vecinas de Lomas me plantearon con mucho respeto algo totalmente lógico: que no dan más. No pueden aguantar más aumentos por la situación económica a la que nos están llevando las políticas de este gobierno”, explicaron desde el gobierno local.

El intendente Martín Insaurralde apunta: “Escuchamos a la gente y tomamos la decisión de no cargar sobre los lomenses el costo del ajuste de la Nación y la Provincia. Continuaremos redoblando los esfuerzos para reclamar los recursos que nos correspondan y poder cuidar a todas las familias”.

En el @MunicipioLdeZ no vamos a trasladarle el ajuste de Cambiemos a los vecinos y vecinas de Lomas, por eso decidimos no aplicar la tasa de combustible. — Martín Insaurralde (@minsaurralde) 17 de diciembre de 2018



El diputado provincial Federico Otermín destacó la decisión del intendente de no aplicar una tasa de combustible, que fijaba un impuesto de 40 y 15 centavos para la nafta y el gasoil, respectivamente. “Ahora que el Municipio no va a implementar la tasa de combustibles destinada a cubrir las responsabilidades que nos revolearon Macri y Vidal, quisiera saber si ellos también van al a hacer un esfuerzo para mitigar las consecuencias de los 14 aumentos a la nafta que hicieron este año, por ejemplo”, planteó el legislador lomense.

Además, dijo que “los concejales de Cambiemos se habían mostrado muy enérgicos en el rechazo a la tasa de combustibles, les pido la misma convicción y el mismo compromiso para combatir las otras subas que sí están afectando a los vecinos de Lomas: las del gas, la luz, el agua y el transporte”. “El diálogo con los vecinos y vecinas es una característica central de la gestión de Martín en el Municipio de Lomas y fue muy importante esa escucha para determinar la decisión de no incluir esta tasa”, agregó y resaltó que “el gobierno nacional y provincial asfixian a los municipios derivándoles diversas responsabilidades de manera directa e indirecta, sin los recursos necesarios para afrontarlas”.