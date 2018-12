Marino negó la denuncia por abuso sexual y puso a disposición sus fueros

El senador nacional por la Unión Cívica Radical Juan Carlos Marino negó este miércoles la acusación que le formuló una empleada por abuso sexual mediante una carta que leyó en pleno recinto y en la que afirmó que “ponía a disposición del cuerpo” sus fueros como senador de la Nación.

“Niego haber tenido respecto de la denunciante una situación como la que se ha denunciado en la causa, de la cual no he sido formalmente notificado sino que he tomado conocimiento por los medios de comunicación”, expresó el senador al hablar al comienzo de la sesión extraordinaria que se realiza en la Cámara alta.

Y luego añadió: “Le hago saber que pongo a disposición de este cuerpo que integro mis fueros como senador de la Nación”.

Tras la lectura, el senador se retiró del recinto y mantuvo un breve contacto con la prensa en las que reiteró su inocencia. “Siempre he defendido la división de poderes y como senador, que es uno de los poderes, no voy a hacer nada que impida que se me investigue”, subrayó.

La denuncia

Fue la primera declaración pública de Marino tras ser imputado por el fiscal Federico Delgado en la causa donde fue denunciado por presunto abuso sexual.

La denuncia fue presentada por la empleada legislativa Claudia Guebel, quien acusó a Marino de haber abusado de ella en una oportunidad en que la que se encontraban solos en el despacho del legislador.