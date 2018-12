“No nos permitieron sumar las opiniones de los vecinos que representamos”

El presidente del bloque del Frente Renovador de Lomas de Zamora, Ramiro Trezza, justificó el rechazo de su espacio al Presupuesto 2019 porque no les dieron “margen de participación en la elaboración” de la iniciativa que proyecta los gastos para la gestión del año próximo.

“Votamos en contra por una cuestión política. Principalmente porque no nos dieron margen para debatir ni para sumar las opiniones y necesidades de los vecinos que representamos”, cuestionó el edil en diálogo con Info Región.

Y luego añadió: “Como no se aceptó ninguna modificación ni recomendaciones de las cuales estábamos convencidos que debían llevarse adelante decidimos no acompañar”.

Entre las principales críticas al proyecto que fue aprobado y que prevé gastos por aproximadamente 9.000 millones de pesos, Trezza sostuvo que “en materia de seguridad se aumentó solo un 19 por ciento en relación al año anterior, marcando una diferencia con otras partidas que subieron en promedio 30 por ciento”.

Tasa al combustible

Por último, el edil massista destacó la decisión del intendente Martín Insaurralde de dar marcha atrás con la creación de la tasa por la que se cobraría un adicional a quienes cargaban combustible en las estaciones de servicio locales.

“Creo que recapacitó y me parece bien. Fue un error que cometió víctima del mal asesoramiento y de que todavía no había sido aprobado el presupuesto provincial. Si nos hubieran trasladado a las Comunas el gasto de los subsidios al transporte hubiera sido aceptable crear una tasa nueva pero eso finalmente no pasó”, concluyó.