Comer afuera, una opción para pocos

Algunas personas aún implementan la cena en un restaurante para el festejo navideño y de fin de año, pero ya no es tan habitual. Así lo advierten desde restaurantes consultados por Info Región sobre las reservas para nochebuena y Navidad. Menúes especiales pretenden seducir a los clientes.

Los centros comerciales de Adrogué, Lanús y Lomas de Zamora están abarrotados de locales gastronómicos, a los que muchos grupos familiares y de amigos acuden para distintas celebraciones. Sin embargo, las Fiestas se pasan en casa y las despedidas de año también se organizan en hogares. “Pocas reservas” y “pocas ventas”, son frases que repiten desde los restaurantes y locales gastronómicos.

La Diva, de Lanús, precisó que funcionará el 25 y el 31 de diciembre con reservas. Pero las expectativas son casi nulas porque “se vende igual que el año pasado, poco”. “Cumplimos las expectativas, que eran muy pocas por como venimos durante el año. Ya hace muchos años que no hay expectativas para diciembre”, lamentaron ante la consulta de este medio sobre reservas para las Fiestas y despedidas de fin de año.

En la Picaza de Lomas de Zamora, que atenderá a sus clientes el 25 y el 31 durante el día, coincidieron en que son pocos los que celebrarán fuera de casa. “Las reservas viene muy tranquilas y se vende menos que el año pasado”, admitieron.

En Pertuti, uno de los locales gastronómicos que abrirán sus puertas durante las noches del 25 y 31 de diciembre en Adrogué, explicaron que “se están cumpliendo las expectativas de venta de reservas”, tanto para las Fiestas como para celebraciones de cierre de año entre amigos y compañeros de trabajo.

El balance del año es bastante negro para el sector. A los tarifazos (aumento de los servicios como gas, agua y luz), se suma la caída del consumo. El sector gastronómico es uno de los más afectados porque es de los primeros que se recorta cuando el sueldo no alcanza. “El Día del Amigo fue en el que más se recaudó. De mitad de año para acá, fue todo para atrás. Ya no se llena como antes, cuando la gente esperaba para poder sentarse en una mesa”, recordaron desde La Diva, la tradicional pizzería de Lanús.

Precios

La Diva ofrece un menú por persona ronda entre los 500 y 750 pesos. Una cifra no mucho más cara que la del año pasado, aseguraron. “El tema es que tratamos de no subir mucho los precios pero a nosotros no suben todo. Nos duplican el precio del gas y nos duplican el precio de muchos productos que en navidad sobre todo se usan”, expresaron.

Ante la consulta de los precios, en La Picaza plantearon que sufrieron este año un alza de entre el 30 y el 40 por ciento. Desde Pertutti, en tanto, aclararon que los precios son para todos los bolsillos porque “son muy variados”. Sí tendrán propuestas especiales para las Fiestas.