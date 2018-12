Siguen las críticas al posible adelantamiento de las elecciones

La concejal por Unidad Ciudadana de Avellaneda y secretaria General de la CTA local, Hilda Cabrera, se sumó a las críticas contra el posible adelantamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires ya que lo consideró como “una trampa más de la gobernadora María Eugenia Vidal”.

“Más allá de que en el bloque todavía no lo discutimos, en lo personal, no estoy para nada de acuerdo”, remarcó Cabrera y subrayó que “detrás de esto no hay nada que no sea un objetivo político”.

En diálogo con Info Región, añadió que la propuesta “obedece a la decreciente imagen del presidente Mauricio Macri y la de la misma Vidal”.

Baldomero “Cacho” Álvarez de Olivera

Por otra parte, volvió a respaldar la salida del ex intendente Baldomero “Cacho” Álvarez de Olivera de Cambiemos y su incorporación al espacio Alternativa Federal.

“No podemos cuestionar que Cacho sea peronista. Me parece bien su decisión y, de hecho, ha hecho una autocrítica muy buena. Uno se puede equivocar. Todos somos peronistas y si bien tenemos pinceladas diferentes él ha rectificado su rumbo político”, concluyó.