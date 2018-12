“Cambiemos no va a decir falsedades para obtener votos”

Hay confianza en Cambiemos. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, confió en que Mauricio Macri será reelegido en 2019 porque la sociedad “valora que se le diga la verdad y no que se la engañe”.

Advirtió que Cambiemos va a encarar una campaña en la que “no va a decir falsedades para obtener votos”, sino que “va a mostrar la cruda realidad y las soluciones a los problemas que esa realidad genera”.

“Se verá un partido haciendo campaña política y diciendo ‘no estamos bien, tenemos malas noticias, pero las estamos afrontando de esta manera y es lo que tenemos que hacer aunque sea doloroso’ en vez de hacernos los simpáticos y que se nos caiga la casa encima de la cabeza”, planteó el senador. “Con las mentiras no se come ni se trabaja”, apuntó, según consigna la agencia Télam.

Dijo no tener dudas de que el Presidente se impondrá en las elecciones de octubre, porque su propuesta “es sólida y sincera”.

El presidente Mauricio Macri aseguró a principios de noviembre que está “listo para continuar” al ratificar que competirá en las elecciones del año que viene. “La Argentina no puede volver atrás; no puede construirse sobre la magia, la mentira, la demagogia. Si ustedes no aflojan, yo no voy a aflojar”, subrayó.

Elecciones

Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se realizarán el 11 de agosto, el 27 de octubre serán las generales y el 24 de noviembre se realizará la segunda vuelta en caso de que sea necesario. Además, se confirmó que será obligatorio el debate presidencial.

De esta manera, la Dirección Nacional Electoral confirmó que continuará vigente el esquema que mantiene Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), a pesar de las críticas y cuestionamientos que recibió en los últimos tiempos.