Cómo funcionarán los servicios en Navidad

No habrá recolección de residuos y el transporte público funcionará de forma reducida. Tampoco hay bancos.

Los últimos detalles para la cena de Nochebuena están en marcha. Muchos deben realizar compras, otros ya organizan como viajarán y otros tantos cumplirán con una jornada laborar habitual. Sin embargo, la fotografía que devolverá la calle será diferente. Los servicios no funcionarán a pleno.

Los colectivos funcionarán hoy con normalidad hasta las 18 y luego comenzarán con un servicio reducido. En el caso de las líneas que ingresan a Capital Federal, dejarán de circular cerca de las 22 y volverán a hacerlo unas horas después. Desde la línea 160, por ejemplo, indicaron a Info Región que retomarán el servicio cerca de las 2, con un servicio muy reducido.

Las líneas Roca, Mitre, Sarmiento y Belgrano Sur funcionarán el 24 y el 31 de diciembre con cronograma de sábados, y el 25 de diciembre y el 1 de enero con horario de domingos y feriados.

En los hospitales de la Región no funcionarán los consultorios externos, pero sí estarán al servicio de la comunidad la atención en las guardias. También estarán disponibles las Unidades de Pronta Atención (UPA).

La recolección de residuos será limitada. Desde el Municipio de Lanús informaron que el domingo 23 funcionará normalmente, el lunes 24 no habrá servicio por la noche, mientras que el miércoles 25 los recolectores no trabajarán por la mañana. En Almirante Brown, en tanto, la recolección del 24 será hasta las 12 y el 25 no funcionará.

Los bancos, en tanto, no funcionarán 24 ni el 25 por el feriado puente, y las dependencias del Estado también mantendrán las puertas cerradas hasta el 26.