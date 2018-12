Los Andes confía en “acomodarse en la tabla”

Mateo Levato reconoció que no fue un buen semestre, confía en lograr la permanencia en el Nacional B.

“El semestre no fue muy bueno”, comentó Mateo Levato, en contacto con Info Región. Es que Los Andes se fue al receso del Nacional B complicado con la zona baja y ahora enfrenta el desafío de mostrar otra versión futbolística en el campo de juego para lograr la permanencia de la mano de Aníbal Biggeri.

“Fueron los detalles los que nos costaron muchos puntos en esta primera etapa del campeonato, los pagamos caro y después costó mucho revertir eso”, admitió el delantero surgido de Villa Albertina.

Expectativas

En el mercado de pases, la dirigencia y el cuerpo técnico trabajan para tratar de acercar los tres nombres que podrán sumar gracias a los cupos que permite el mercado de pases. Con un análisis que no permite fallas, intentarán acertar en los refuerzos y empezar a aceitar movimientos desde el 3 de enero cuando comience la pretemporada.

Sobre la eventual llegada de nuevos compañeros, Levato opinó: “Nos pueden dar una mano importante los refuerzos ya que el grupo está bien conformado y quienes vengan lo harán para suma y tirar todos para el mismo lado para sacar esto adelante”.

“Tengo mucha fe porque en los entrenamientos venimos haciendo las cosas bien y ahora se viene la pretemporada para ponernos mejor en todo sentido. Iremos con toda la fe y las ganas porque falta mucho, no nos tenemos que desesperar y seguir trabajando, que vamos a levantar este momento y acomodarnos en la tabla”, expresó en torno a las metas para el 2019.

La deuda

Tres fueron los goles de Los Andes en el primer semestre del torneo. Con el arco negado, Biggeri apunta a la renovación de mitad de cancha hacia adelante, pensando en elevar la generación de juego y la efectividad en pos de los resultados. “Hemos mejorado mucho eso, aunque siempre está en entrenar y seguir adquiriendo diferentes movimientos de ataque para tener variedad ya sea en el juego, como en los armados de la jugada y poder llegar claro al gol”, señaló Levato.

“En lo personal me sentí muy bien ya que Aníbal me dio mucha confianza, aunque en lo grupal no se dieron los resultados estoy conforme y con más ganas que nunca para seguir mejorando y que el 2019 sea un año positivo. Si va bien en lo grupal, en lo personal levantas solo el nivel”, sostuvo Levato, a modo de balance personal.