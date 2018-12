Balance dispar de las ventas de Navidad en la Región

Las ventas minoristas por Navidad reflejaron un balance dispar en los distritos de la Región. Mientras que en Avellaneda y Almirante Brown cayeron en sintonía con lo ocurrido a nivel nacional, en Lomas de Zamora aseguran que el panorama fue positivo.

Así lo manifestaron a Info Región desde las Cámaras de Comercio de Lomas de Zamora, Almirante Brown y Avellaneda, luego de que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informara que las ventas cayeron 9 por ciento.

Lomas

En diálogo con este medio, el titular de la Cámara de Comercio local, Alberto Kahale, indicó que en contraposición al panorama nacional, las ventas en el distrito fueron “muy buenas”.

“Se vendió un 9 o 10 por ciento más que el año pasado. A nivel nacional la situación fue distinta, pero en Lomas hubo gente durante todo el mes. El jueves a la tarde, viernes, sábado, domingo y lunes se vendió bien”, resaltó.

Precisó, en este marco, que los rubros con mejor rendimiento fueron artículos deportivos e indumentaria para jóvenes. “Los juguetes también, por supuesto”, apuntó al tiempo que consideró que la mejora fue por “el aguinaldo y el bono”.

Avellaneda y Brown

El titular de la Cámara de Comercio de Avellaneda, Roberto García Prada, señaló que a nivel local las ventas “estuvieron flojas y en sintonía con la caída reflejada por CAME”. “Si bien se compraron regalos, estos no fueron muy caros”, manifestó.

“Venimos de una caída de ventas a partir de septiembre muy grande y no pudimos recuperarnos. En las Fiestas hubo movimiento pero no fue lo suficientemente importante, ya que en tres días no cambia el panorama del consumo de todo un año”, analizó.

Por último, desde la Cámara de Comercio de Almirante Brown coincidieron con Avellaneda en que el panorama fue negativo y que “se vendió todavía menos que el año pasado, que ya había sido malo”.

“Bajaron las ventas incluso en el rubro de juguetería. La gente salió a la calle, compró, pero gastó poco ya que optaron por regalos más económicos y también reduciendo la cantidad”, concluyeron.