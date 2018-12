Asaltaron al concejal Daniel Saavedra

El concejal por el PJ-Unidad y Renovación de Esteban Echeverría Daniel Saavedra denunció que delincuentes desvalijaron su casa de Monte Grande. El hecho ocurrió en la madrugada del 25 en un momento en el que no había nadie en la vivienda.

Precisó que es el tercer robo que sufre pero no hará la denuncia y pese a que aseguró que no quiere “politizar” el tema, advirtió sobre la inseguridad en la Región.

“Lamentablemente nadie está exento de la inseguridad no solamente acá sino en todos lados. A veces uno siente que frente a esta situación, está atado de pies y manos”, manifestó el edil declaraciones a Info Región.

Sobre el motivo para no realizar la denuncia, indicó: “No la hice ni la voy a hacer porque no tiene sentido acusar cuando no se sabe de dónde viene. Además, ya me ha pasado en otra oportunidad y la Policía Científica que en esa ocasión se había comprometido a venir, no apareció nunca”.

El concejal sostuvo luego que “la Policía no tiene medios para afrontar esta situación y la Justicia está obsoleta”. “Lo mejor que puedo decir es que por suerte no estaba en la vivienda. Si está uno en la casa no solamente corre riesgo la vida del delincuente sino la persona que la habita”, concluyó.