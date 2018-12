Para Matlob, hay que “redoblar el esfuerzo”

El plantel de San Albano continúa con los entrenamientos, pese a estar en período de receso, para no perder el ritmo y llegar de la mejor manera al próximo torneo de la Primera A de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

“El objetivo de San Albano siempre es ascender al Top 12. Todos anhelamos jugar en el mejor rugby metropolitano”, aseguró el forward Gastón Matlob, en charla con Info Región.

“Vamos a tener que redoblar esfuerzos y estar todo el plantel enfocado”, consideró el jugador, quien apuntó a mejorar “lo mental”, para poder encarar todos los partidos “como si fuese el último”, sin importar el rival.

Balance

Para Matlob, fue un año “muy irregular” y lamentó no haber podido cumplir el objetivo de conseguir un boleto para la máxima categoría. “Estuvimos lejos, porque perdimos partidos que no teníamos que perder y no logramos ser fuertes durante todo el año”, agregó.

Sin embargo, aclaró que no fue “una mala temporada”, porque en ningún momento corrieron riesgo de perder la categoría. Además, remarcó que transitaron un año de recambio, tras la llegada de un nuevo cuerpo técnico, con Nicolas Lualdi a la cabeza.

Respecto de los nuevos entrenadores, analizó: “Fue un cambio muy grande, sobre todo por lo que pregonaba el anterior técnico y lo que quiere éste. Nico apunta al trabajo a largo plazo, al crecimiento individual y personal de cada uno que lleva al crecimiento del equipo. Nos costó al principio y las primeras fechas se notó, pero después fuimos plasmando la idea. Es cuestión de seguir entrenando, ya se nos va a dar el cambio de juego. Estamos por buen camino”.

En lo personal, el forward consideró que su año fue de “menor a mayor”, ya que había el 2017 con una lesión que hizo que no comenzara la última temporada de la mejor manera. “Con el correr de las fechas me puse bien en la parte física y pude mejorar algunas cuestiones disciplinarias que hicieron que tenga una segunda parte bastante buena”, remarcó.

Por mejorar

Matlob reconoció que “una de las grandes deudas” que tuvo San Albano fue no poder repetir contra los equipos de abajo, las mismas actuaciones que tuvieron contra los mejores de la categoría.

“Los partidos más importantes, más difíciles, salimos muy concentrados y logramos ganar o jugar de igual a igual. En cambio, los partidos contra los que peleaban el descenso, que en los papeles son más fáciles, se nos complicaron un poco más. En parte es una cuestión mental, pero también estamos en una división muy pareja y los equipos de abajo no son malos y te salen a matar por lo que se juega. No hay que sacarles el mérito”, concluyó.