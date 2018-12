Para Leonis, “con el desdoblamiento se gana en autonomía”

El presidente del bloque Cambiemos de Esteban Echeverría, Roberto Leonis, se mostró a favor del desdoblamiento de elecciones en la provincia de Buenos Aires, iniciativa que será analizada en las próximas semanas por una comisión bicameral en la Legislatura bonaerense.

“Es bárbaro en la medida en que cada estamento vaya ganando autonomía”, resaltó y en diálogo con Info Región, valoró que la propuesta favorece “la elección por cada nivel”.

Sostuvo, en este marco, que de desdoblarse los comicios “no dejaría atados a los candidatos a intendentes con los aspirantes a gobernador o presidente”. “No nos estaría condicionando”, ponderó.

Rechazó, asimismo, los cuestionamientos de intendentes peronistas quienes manifestaron que esta problemática “no estaba a la altura de las urgencias que hoy necesita la Provincia”. “Están acostumbrados al arreo de la gente y nosotros buscamos otra cosa. Si nos critican es porque vamos por el buen camino”, replicó Leonis.

Emergencia Laboral

Por otra parte, justificó la ausencia de su bancada a la sesión del jueves en el Concejo Deliberante en la que el oficialismo sancionó un proyecto para declarar la emergencia laboral en el distrito.

“Hay mucho de populismo en este tipo de cosas. Se votó una resolución que no tiene ningún efecto jurídico. Lo único que se intentó fue dejar contentos a los movimientos sociales”, disparó.

Aclaró, no obstante, que “los problemas laborales que hay hoy son innegables”. “Nadie es tan ciego para no reconocer la crisis que estamos viviendo. Lo que no se justifica es llevar adelante medidas que no tienen consecuencias y más cuando la única intención es hacer demagogia. Ese no es el camino”, concluyó.