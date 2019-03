Murió Esteban Righi, ex procurador general de la Nación

A los 80 años, falleció el abogado y político Esteban Righi, quien fue ministro del Interior del gobierno de Héctor Cámpora, durante 1973, y procurador general de la Nación durante el kirchnerismo, desde 2004 hasta 2012.

El 6 de abril de 2012, en medio del escándalo por la causa de la ex calcográfica Ciccone, el ex vicepresidente Amado Boudou pidió que la Justicia investigara al estudio fundado por el entonces funcionario, acusándolo de un aparente tráfico de influencias en el Poder Judicial.

Pocos días después, Righi presentó su renuncia mediante una carta. “Declino un cargo en el que ya no podría obrar con la serenidad espiritual apropiada para servir cabalmente al interés público”, escribió y agregó: “Aunque la posición que ostento me confiere estabilidad y fueros sólo removibles por juicio político, no dudo en renunciar a ambos pues nada tengo que ocultar”.

“Entendí que después de lo que había dicho el Vicepresidente, tenía que irme”, explicó años después en una entrevista.

Nació en septiembre de 1938 en Chaco. Estudió abogacía y se especializó en derecho penal y en criminología; estuvo diez años exiliado en México y, a su regreso, fue docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Según se informó desde el Ministerio Público Fiscal, los restos de Righi serán velados desde este mediodía en la casa velatoria ubicada en O´Higgins 2842, en el barrio porteño de Nuñez.

Condolencias

Esteban Righi

Que Dios te bendiga, querido amigo pic.twitter.com/sZ84Id71Mg — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 5 de marzo de 2019

Murió Esteban Righi. Referente indispensable del Derecho Penal argentino, comprometido con las causas populares y los DD.HH. desde siempre. Dejó marcas imborrables en su trayectoria profesional, política y personal. Se fue un gran hombre y un amigo al que vamos a extrañar mucho pic.twitter.com/KsYXrrbCtX — Carlos Tomada (@CarlosTomada) 5 de marzo de 2019

Esta mañana falleció Esteban Righi con quien en su paso como Procurador o en la militancia siempre fue una excelente persona! Mis condolencias a su familia — Julio Piumato (@JulioPiumato) 5 de marzo de 2019