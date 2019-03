Frente al Gallo, Brown quiere consolidarse en zona de Reducido

Brown de Adrogué se encuentra al borde de encarar un nuevo desafío en el Nacional B, es que este sábado, a partir de las 17, visitarán a Deportivo Morón, en lo que será un compromiso por la fecha 19, en el que buscarán los tres puntos que lo consoliden en zona de Reducido y así luchar por un histórico ascenso a la Superliga.

El rendimiento del Tricolor viene en alza, en su última presentación se impuso como local de Chacarita 3-0, situación que los colocó en posiciones de privilegio. Ahora tendrán el desafío de seguir por esa vía, ante un duro rival y como visitante.

Presente

El triunfo en casa sobre el Funebrero fue un puntapié importante para trabajar en la semana con otra cara, además de tres puntos valiosos y una actuación que dejar conformes a jugares, hinchas y cuerpo técnico. “Estamos encontrando el juego y como nos queremos sentir adentro de la cancha. Ya nos sacamos la espina de no poder de local. Sabemos que es una obligación hacernos fuertes en nuestra casa y que de visitante salimos a jugar de igual a igual con nuestra manera de juego”, comentó Maximiliano Resquín, en contacto con Info Región.

Además, destacó las virtudes del grupo: “Somos un equipo humilde y de perfil bajo. Tenemos jugadores de jerarquía y chicos con muchas ganas. Nos apoyamos en el grupo y sabemos que si tiramos todos para el mismo lado, vamos a lograr nuestra meta”.

Lo que viene

En Adrogué son conscientes que no es momento de dejar puntos en el camino y, pese al estadio, deberán salir a buscar los tres puntos o, al menos, no perder. Morón quiere darle una alegría a su gente y, ante un campeonato tan parejo, porque no ganar y meterse en la pelea por el Reducido.

“La clave de nosotros es hacernos fuertes de local y jugar de igual a igual en cualquier cancha de visitante. Y si no se puede ganar afuera, no hay que perder. Estamos en la recta final y no hay que dejar puntos en el camino”, sentenció Resquín, en charla con este medio.