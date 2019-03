Nuevas detenciones en la causa de los cuadernos

La Policía Federal detuvo hoy a cuatro ex funcionarios del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner por orden el juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas. Se trata de Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Sandro Férgola, ex gerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de Vialidad; Sergio Passacantando, ex gerente de Administración de Vialidad, y Germán Nivello, ex funcionario de la Secretaría de Obras Públicas y subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Las cuatro detenciones se concretaron este sábado en el marco de la causa que investigan presuntos sobornos en la obra pública durante el kirchnerismo. Los ex funcionarios de Vialidad debían declarar en indagatoria la semana próxima, pero ahora serán indagados el lunes.

A finales de febrero, la senadora Fernández de Kirchner se presentó a declarar por tercera vez en el marco de esta investigación. La ex presidenta presentó un escrito en el que menciona las ocho causas en las que se le imputan delitos y considera que es víctima de “una persecución y ensañamiento que solo ha sido visto durante regímenes totalitarios en tiempos en que el Estado de Derecho se encontraba suspendido”, en el marco de la citación a declarar ante el juez federal Claudio Bonadio.

La ex mandataria denunció en el escrito que “se han armado un montón de causas” en su contra para generar “noticias de un alto impacto mediático” y denunció que el fiscal Carlos Stornelli y Bonadio cometieron “verdaderas actividades delictivas para tratar de inventar pruebas” en su contra. “No obstante todas las arbitrariedades perpetradas por el juez y el fiscal,no consiguieron una sola prueba -porque no existe- que demuestre que recibí coimas por parte de contratistas del Estado o que cometí delitos en el ejercicio de la función pública”, enfatizó.

La senadora nacional por Unidad Ciudadana fue convocada por Bonadio para dar testimonio en la causa de los cuadernos, en la investigación por obras públicas viales, por presuntas coimas en ferrocarriles, en otra causa derivada en un allanamiento a su casa de El Calafate, en el caso de irregularidades en corredores viales, por sobreprecios en gas licuado y por los vuelos de la flota oficial hacia la provincia de Santa Cruz durante su gobierno.