Aldirico: “Este plantel está bien acostumbrado y no festeja empates”

Luego de la igualdad sin goles ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, Temperley volvió a los entrenamientos con el objetivo de volver a sumar de a tres, cuando visite en la próxima fecha a Olimpo de Bahía Blanca.

En relación al último encuentro, el entrenador Cristian Aldirico señaló que el grupo terminó “golpeado”, porque no pudieron lograr la victoria en el Beranger. “Este plantel está bien acostumbrado y no festeja un empate. En el vestuario se vio la imagen de un equipo que no consiguió lo que buscaba, pero están fuertes anímicamente para trabajar durante la semana y poder ir a buscar lo que viene”, añadió.

Sabor a poco

El director técnico sostuvo que ante la Banda “no se dio” el partido que esperaban, pero afirmó que “dentro de un encuentro parejo y un trámite que no fue lindo, Temperley hizo más y tuvo las situaciones más claras”. “Sabíamos que íbamos a encontrar espacios a medida que pasaran los minutos. Fuimos directos, generamos las situaciones, pero no estuvimos precisos. De todas maneras, a pesar de que no lo hicimos tantas veces como quisimos, cada vez que la pelota fue al área generamos peligro”, analizó.

A los 17 minutos de comenzado el encuentro, Mauro Guevgeozián tuvo que salir por una lesión. Al respecto, el entrenador sostuvo: “Nosotros tendríamos que haber sido menos ansiosos. Cuando un jugador no está en plenitud tiene más riesgos. Entre eso y que la cancha no estaba al cien por ciento nos hizo daño, perdimos una pieza importante. Habrá que recuperarlo con tranquilidad y tratar de remplazarlo”.

En lugar del armenio entró Santiago Giordana, quien al finalizar el encuentro tuvo un altercado con un hincha que lo había insultado. El entrenador remarcó que el plantel “tiene que enfocarse en lo suyo y estar más allá de esas cosas”.

Lo que sigue

En busca de no perder terreno en la lucha por el ingreso al reducido, el Celeste visitará a Olimpo de Bahía Blanca por la fecha 20 de la Primera B Nacional.

“Nosotros vamos a ir a ganar como intentamos todos los partidos. Con las restricciones que tenemos en cuanto a lesiones, vamos a armar el mejor equipo posible como para traernos todo”, concluyó Aldirico.