“No hay unión posible con los que ponen como límite a Cristina”

La concejal por el bloque Unidad Ciudadana de Avellaneda Maia Lata se refirió a la dinámica de encuentros que se está dando en la oposición, entre peronismo y sectores progresistas, y remarcó que “el límite es Mauricio Macri y sus políticas neoliberales”.

“No hay unión posible si ellos piensan en poner como límite a Cristina (Fernández de Kirchner)”, enfatizó la edil, al apuntar contra los dirigentes de Alternativa Federal. “No sabemos si Cristina será candidata pero sí sabemos que vamos a apoyarla en sus decisiones”, expresó Lata, y enfatizó: “Nuestro límite son las políticas neoliberales de (Mauricio) Macri y quienes critican a Cristina”.

SOBRE EL DISCURSO DE FERRARESI

Lata rechazó las críticas al intendente Jorge Ferraresi por el discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Avellaneda. Desde Cambiemos habían sostenido que fue su “discurso de campaña electoral”. Para Lata, el hecho de ser “un discurso político” fue positivo.

“Siempre nos contó lo que iba a ser en la gestión pero está vez nos pareció más interesante su postura política, en especial, en base a las mentiras que escuchamos de parte del presidente Mauricio Macri”, indicó la edil para quien era necesario “dejar en evidencia las mentiras (de Macri), sobre todo en un año electoral”.

Por eso, consideró que “fue muy atinado hablar políticamente”. “No era necesario que haga un recuento de las obras y objetivos que se hacen porque nosotros estamos al tanto”, opinó la edil de Avellaneda. “Mientras Cambiemos nos critique, sabemos que vamos bien. El día que coincidamos vamos a estar

en problemas”, añadió la edil para quien “a los concejales de Cambiemos no les importa las obras porque no les importan los vecinos de Avellaneda, sólo piensan en defender al gobierno nacional y provincial”.

CRÍTICAS A GLADYS GONZÁLEZ

Por último, Lata renovó se cuestionamiento a la candidata a intendenta del PRO y senadora nacional, Gladys González. Críticas que hasta desde el radicalismo manifestaron. “La gente no conoce a Gladys González porque ella no es de Avellaneda, no vive en distrito y solo vuelve para hacer campaña”, disparó Lata.

Consideró que “tuvo votos solo por arrastre”. e insistió: “No conoce siquiera el nombre de las calles

y un intendente tiene que ser una persona que conozca las necesidades de sus vecinos”, concluyó.