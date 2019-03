Para De Mendiguren, la “meta” de Cambiemos es llegar a octubre

Poco más de tres meses restan para la presentación de listas de precandidatos para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El 22 de junio vence el plazo y desde el peronismo buscan sumar a dirigentes del massismo, hoy alineados en Alternativa Federal. José Ignacio de Mendiguren consideró que el “plan económico” debe estar antes que los nombres y opinó que la “meta” de Cambiemos es finalizar el mandato de Mauricio Macri.

“Este modelo está agotado desde el inicio. Cuando se toma como eje la bicicleta financiera y ahogando la economía productiva el destino final es esto. Pensar en reciclar Cambiemos o en medidas parciales sobre este eje no tiene sentido”, sostuvo el diputado nacional por el Frente Renovador y ex presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren. “Está claro además que el Gobierno no tiene plan económico, su meta es solamente llegar a octubre”, consideró.

En diálogo con Info Región, minimizó la convocatoria del PJ bonaerense al espacio que lidera Sergio Massa. “Nosotros tenemos claro el camino en el que nos encontramos y que es del construir una alternativa federal”, sentenció.

Si bien determinó que “Alternativa Federal tiene que ser un espacio amplio y convocar a otras fuerzas”, aclaró que el espacio “trabaja en el plan de desarrollo económico, social y educativo” porque son esos los puntos en los que tienen que “buscar las coincidencias”. Consideró que es “fundamental establecer el plan económico antes que las candidaturas”, y apuntó: “La arquitectura electoral se va a definir más adelante”.