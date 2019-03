Sierra sobre la UCR: “Ganar una elección no significa arrasar en todo el país”

La edil lomense por Cambiemos se refirió a los reclamos del partido centenario, de cara a los comicios de octubre. Y aclaró que "en Lomas, no hay fractura".

La concejal por el bloque Cambiemos de Lomas de Zamora Silvia Sierra valoró la integridad del espacio a nivel local, en el marco de tensiones que se están dando en la coalición gobernante a nivel nacional. Relativizó los reclamos de los radicales que quieren ir con “candidato propio”.

“A veces se gana una elección y no por eso significa que van a arrasar en la República Argentina. Ellos han ganado una elección en La Pampa, que fue lo que los fortaleció, pero no quiere decir que tengan la misma cosecha de votos en todo el país”, señaló la edil al relativizar también la figura de Martin Lousteau. “A nivel nacional no hay dudas que nuestro líder es Mauricio Macri”, agregó.

En la arena local, valoró que “en Lomas de Zamora no hay fractura”. “Nuestro candidato es Gabriel (Mércuri). Lo sabemos desde 2015 cuando el por entonces también precandidato Marcelo Pellegrini sacó un 0,3 por ciento. Fue ahí donde quedó muy claro el liderazgo de Gabriel en Cambiemos”, aseveró. “La candidatura de Gabriel hoy es una decisión de Provincia así que no habría porque cambiar este estado”, aclaró.

SOBRE EL DISCURSO DE MARTÍN INSAURRALDE

Para la edil macrista, el discurso del Intendente en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante “fue políticamente correcto”. “Habló de las cosas que va a lanzar que para nosotros ya están lanzadas, salvo que hayan tomado otro rumbo como el Eco Lomas”, sostuvo.

Valoró que a diferencia de intendentes como Fernando Gray y Jorge Ferraresi, Insaurralde se haya abocado en la gestión. “Es tiempo que los intendentes se acuerden que tienen que gestionar para su distrito y que para opinar están las urnas”, señaló.

Por último, consideró que “se va a encender el ambiente en el recinto dado que es un año electoral”. “De todas formas, desde la primera sesión después del 2015 tuvimos el mismo tinte. El oficialismo siempre termina hablando de política nacional y no habla de las cuestiones lomenses”, concluyó.