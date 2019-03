ARA San Juan: Prorrogan el plazo para presentar el informe final

La Comisión Bicameral Investigadora sobre la “Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del ARA San Juan” dispuso prorrogar hasta el 31 de julio el plazo para emitir un informe final con sus conclusiones sobre lo ocurrido con el submarino.

Según el artículo 8 del reglamento de la comisión, la Bicameral investigadora debía concluir su tarea con un informe final producido en un plazo no mayor a un año a partir de su conformación, en marzo de 2018.

Testimonios

Además de disponer la prórroga, la Bicameral escuchó este martes nuevos testimonios. El contraalmirante David Fabián Burden, director general de Material de la Armada, explicó que desde su área manejan diversos proyectos referidos a la incorporación de nuevos medios o al mantenimiento de los mismos, para definir si es necesario sacarlos o no del sector operativo.

“Los proyectos son realizados por organizaciones transitorias, cuya función es introducir un cambio, y una vez que el efecto se produce deja de tener sentido el proyecto y se disuelve dicha organización”, detalló el contralmirante.

Con respecto al submarino ARA San Juan, Burden explicó que, desde la Dirección a su cargo, llevaron adelante la contratación y coordinación de la búsqueda. También estuvo bajo su órbita la reparación de media vida del submarino.

Luego de un cuarto intermedio, la Bicameral, presidida por el senador fueguino José Ojeda, recibió al contralmirante Rafael Prieto (retirado), ex Comandante de la Flota de Mar, quien además estuvo a cargo del comando de alistamiento y adiestramiento de la Armada, desde el 11 de diciembre de 2017 hasta el 23 de marzo de 2018, durante los operativos de búsqueda del submarino.

“Todos valoramos los servicios a la Patria de los tripulantes del ARA San Juan. Espero que el sacrificio no haya sido en vano, que todos aprendamos de sus ejemplos, y saquemos de esta traumática tragedia conclusiones sobre bases serias, sólidas, responsables y profesionales, para que nos permita mejorar nuestros procedimientos y doctrinas; y, si es necesario, nuestras políticas de Defensa”, reflexionó Prieto.

Cuando fue consultado acerca de los motivos de su alejamiento de la Fuerza, negó que haya tenido presiones para tomar la decisión de retirarse.

“Trabajé 40 años en la Armada, está totalmente equivocada toda persona que diga que yo me fui por hacer un motín solidarizándome con alguien”, sentenció, y al respecto, agregó: “Particularmente el almirante Srur, que sabe perfectamente por qué me fui, y me parece una falta de respeto”.