El Presidente renovó quejas a la Justicia por motochorros

El presidente Mauricio Macri le pidió a la Justicia que “cuide a los ciudadanos y no a los delincuentes”, ante la liberación de un delincuente que había sido detenido por el robo de un reloj a una pareja de turistas griegos y fue excarcelado menos de 24 horas después.

“Un motochorro más liberado en menos de 24 horas después de haber asaltado a una turista y de ser reconocido por otra víctima más. Vuelvo a pedirle a la Justicia que cuide a los ciudadanos y no a los delincuentes”, escribió anoche Macri en su cuenta de Twitter. “La Procuración ya dio la instrucción de no liberar motochorros y menos en casos de flagrancia. Necesitamos que actúen pensando en los ciudadanos para que esto no se siga repitiendo”, agregó el mandatario.

Un motochorro más liberado en menos de 24 horas después de haber asaltado a una turista y de ser reconocido por otra víctima más. Vuelvo a pedirle a la Justicia que cuide a los ciudadanos y no a los delincuentes. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 12 de marzo de 2019



El hecho ocurrió cerca de las 18 del domingo en la avenida 9 de Julio y Tucumán, a dos cuadras del Obelisco, cuando tres delincuentes, dos de ellos a bordo de una moto, atacaron a un hombre y una mujer de nacionalidad griega, quienes se hallaban paseando por el lugar. El ladrón fue excarcelado menos de 24 horas después por orden de un juez, que decidió liberarlo porque no tenía antecedentes, informaron fuentes policiales.