Futsal: Banfield se prepara para el debut

La etapa de pretemporada llegó a su fin y el platel de futsal de Banfield ya piensa en el arranque de la División de Honor del torneo Metropolitano que será el lunes como visitante del último campeón, San Lorenzo. Los de Emanuel Santoro saben que tienen con que sacar un buen resultado y apuestan a quedarse con los tres puntos en el arranque, además de demostrar en cancha lo que realizaron durante los primeros meses del año en lo físico y futbolístico.

“Estamos en el tramo final, el debut se va a estirar un poco porque es el lunes, vamos a jugar con los resultados puestos. Tenemos ansiedad y el nervio positivo que genera esto, queremos demostrar lo que laburamos en la pretemporada. Debemos ir de a pasos y seguramente el equipo irá creciendo con el correr de las fechas”, comentó Santoro, en charla con Info Región.

El comienzo

El domingo Banfield igualó ante Ezpeleta en un cruce de pretemporada que marcó el último amistoso del equipo pensando en el cruce con el Ciclón. Sin mucho más tiempo para preparaciones, desean llegar al día y hacer un buen papel.

Sobre lo que espera del grupo en cancha, el entrenador comentó: “Primero, quiero que el equipo piense, que analicen el partido y después hay que correr en función de eso. Si sólo haces el desgaste, no alcanza; tenemos que saber cómo manejar los tiempos y por eso -en un equipo joven- tenemos que hacer hincapié en eso”. Y agregó: “Uno de los amistosos con Gimnasia no tuvimos el rendimiento más esperado, prefiero que si hay equivocaciones sean ahora, ya que la verdad arranca el lunes contra el tricampeón del 2019. Somos conscientes que si no estamos en cada detalle, vamos a pasarla mal”.

Difícil parada

El debut será ante el último campeón, aunque eso no amedrenta al plantel del Taladro sino que genera una motivación extra para un plantel joven que desea ser tenido en cuenta a lo largo de la temporada, en la que buscarán pelear cosas importantes.

En ese sentido, Santoro señaló: “Banfield está para pelearle de igual a todos. El debut con San Lorenzo debe marcar eso, hay que dar un salto de calidad, es un arranque complicado contra equipos de playoff, nos servirá para saber para que estamos y no volvernos locos por un traspié”.

Finalmente, en torno al partido, concluyó: “Los jugadores saben que uno va un poco de punto y que el favorito es el rival, pero también somos conscientes que si estamos concentrados y hacemos las cosas bien nos llevamos los tres puntos. No es un imposible”.