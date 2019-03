Talleres logró un triunfo que le da respiro

El tallarín de Remedios de Escalada superó este miércoles 2-0 como local a All Boys, en un compromiso por la fecha 28 de la Primera B. Ángel Prudencia anotó los tantos para el albirrojo.

Talleres de Remedios de Escalada logró un triunfo en casa que sirve para salir momentáneamente de la irregularidad que lo marcó a lo largo de toda la temporada, es que venció este miércoles 2-0 a All Boys como local, en lo que fue un partido por la fecha 28 del torneo de la Primera B.

Los dos goles de Ángel Prudencio le permitieron a los de Gustavo Noto sumar tres puntos importantes por mantener la categoría, además de despegar del último lugar de la tabla, escenario permitido a través de la seguidilla de malos resultados, que tuvo como último exponente la derrota 3-0 como visitante de San Telmo una jornada atrás.

El partido

La ruptura no tardó demasiado en llegar, porque Talleres fue superior a lo largo de los 90 minutos, aunque la contundencia que no tuvo en otros partidos fue lo que les permitió ganar en encuentro ante su gente.

Antes del minuto de juego, una acción que inició por derecha Agustín Gil Clarotti, derivó en un centro a media altura, que capturó de cabeza Prudencio para romper el cero con un remate al ángulo.

De ese punto de inflexión, el local se hizo eco y de allí comandó el trámite. Para acentuar esa diferencia, otra vez la misma fórmula, es que Gil Clarotti ganó en el área rival, empalmó una tijera, el arquero del albo dio rebote y otra vez Prudencia empujó de cabeza para poner las cosas 2-0.

El segundo tiempo fue un monólogo del elenco dueño de casa. La dupla de centro atacantes tuvo una noche destacada, aunque se quedaron en dos tantos pese a la cantidad de oportunidades que hilvanaron en el complemento. De esa forma, Talleres no sólo revirtió una imagen que no era la mejor, sino que sumaron tres unidades fundamentales para no sufrir con el descenso.

Lo que viene

Por la fecha 29 Talleres tendrá una difícil parada cuando visite a Fénix en su estadio. EL objetivo será no detener el impulso que generó la buena actuación en casa y buscar la repetición del resultado como visitante, algo que le costó a lo largo del torneo.